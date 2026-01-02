FBI frustra ataque terrorista cerca de Charlotte en Año Nuevo

El Buró Federal de Investigación (FBI) anunció el 2 de enero que evitó un posible ataque terrorista planeado para la víspera de Año Nuevo en Carolina del Norte. Las autoridades arrestaron a un joven de Mint Hill, en el área metropolitana de Charlotte, tras una investigación encubierta.

El sospechoso, Christian Sturdivant, de 18 años, enfrenta cargos por intentar brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera. Según el FBI, ISIS inspiró su radicalización y la planificación de una masacre, frustrada por las autoridades.

Un ataque terrorista inspirado por ISIS

De acuerdo con el FBI, Sturdivant planeó durante casi un año atacar a personas en un supermercado y un restaurante de comida rápida. Planeaba usar cuchillos y martillos y vestir un chaleco Kevlar.

El joven leyó propaganda de ISIS en línea y creyó unirse al grupo. Pero, en realidad, interactuó con agentes encubiertos.

Sturdivant compartió detalles del plan con un agente que se hizo pasar por miembro de ISIS. Esperaba morir a manos de la policía durante el ataque, según los investigadores.

Evidencia hallada y arresto

El FBI registró su vivienda y encontró cuchillos, martillos, escritos radicales y un plan detallado para ejecutar una masacre en Año Nuevo. También hallaron un manifiesto con instrucciones del ataque.

El 31 de diciembre, las autoridades lo arrestaron. Sturdivant ya compareció ante la corte y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.

Radicalización detectada en redes sociales

El 18 de diciembre, el sospechoso reactivó sus redes sociales. Investigadores confirmaron señales claras de radicalización. Publicó una foto con dos martillos y un cuchillo.

Según James C. Barnacle, agente especial a cargo del FBI en Charlotte, Sturdivant buscaba armas de fuego, pero no logró adquirirlas.

Mensaje de seguridad pública

Las autoridades subrayaron la importancia de denunciar comportamientos sospechosos, especialmente durante fechas de alta concurrencia. El FBI recordó que la cooperación ciudadana salva vidas.

Sturdivant es ciudadano estadounidense, indicaron los investigadores. El caso de ataque terrorista sigue bajo investigación activa.