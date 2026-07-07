Las familias que necesiten apoyo alimentario durante julio tendrán varias oportunidades para recibir frutas, verduras frescas, despensas y otros alimentos gratuitos en Charlotte y comunidades cercanas. Organizaciones sin fines de lucro, iglesias y bancos de alimentos realizarán jornadas de distribución en distintos puntos de la región. Llega hasta el final para conocer todos los eventos.

Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requieren identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario. Fecha : miércoles 8 de julio

: miércoles 8 de julio Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Stratford Richardson YMCA

: Stratford Richardson YMCA Dirección : 1946 West Blvd., Charlotte, NC 28208

: 1946 West Blvd., Charlotte, NC 28208 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : viernes 10 de julio

: viernes 10 de julio Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Mayfield Memorial Baptist Church

: Mayfield Memorial Baptist Church Dirección : 700 W Sugar Creek Rd, Charlotte, NC 28213

: 700 W Sugar Creek Rd, Charlotte, NC 28213 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Goodwill Opportunity Campus

: Goodwill Opportunity Campus Dirección : 5301 Wilkinson Blvd., Charlotte, NC 28208

: 5301 Wilkinson Blvd., Charlotte, NC 28208 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Christ the King Church

: Christ the King Church Dirección : 13501 S. Tryon St., Charlotte, NC 28278

: 13501 S. Tryon St., Charlotte, NC 28278 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : viernes 17 de julio

: viernes 17 de julio Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Lift Up Carolinas

: Lift Up Carolinas Dirección : 5426 Old Pineville Rd., Charlotte, NC 28217

: 5426 Old Pineville Rd., Charlotte, NC 28217 Regístrese en el siguiente enlace.

Distribución gratuita de alimentos Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation y Luz a las Naciones, organiza jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario. Fecha : miércoles 8 y 22 de julio

: miércoles 8 y 22 de julio Hora : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Lugar : The Caraway Foundation

: The Caraway Foundation Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170 Fecha : miércoles 29 de julio

: miércoles 29 de julio Hora : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Lugar : Luz a las Naciones

: Luz a las Naciones Dirección: 906 Icemorlee St, Monroe, NC 28110

Vegetales y frutas gratis en Kannapolis Feeding Kannapolis Hunger combate el hambre a través de la educación alimentaria y la distribución gratuita de productos frescos, como frutas y verduras. A través de la donación de agricultores locales, estarán repartiendo alimentos hasta agotar insumos. Todos son bienvenidos. Fecha : sábado 11 y 25 de julio

: sábado 11 y 25 de julio Hora : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Lugar : Second Presbyterian Church

: Second Presbyterian Church Dirección: 1578 Dale Earnhardt Blvd, Kannapolis, NC 28083

Distribución gratuita e intercambio de alimentos CLT Food Not Bombs se dedica a la ayuda mutua, donde las personas se ayudan entre sí. Cada dos domingos, organizan una distribución gratuita de alimentos e invitan a todos a compartir lo que puedan, desde comida hasta ropa, artículos de higiene y más. Fecha : domingo 12 de julio

: domingo 12 de julio Hora : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Lugar : First Ward Park

: First Ward Park Dirección: 301 E 7th St, Charlotte, NC 28202

Evento de distribución de alimentos Mission City Church organiza regularmente eventos de distribución de alimentos, donde se distribuyen alimentos enlatados como verduras, fruta, sopas, carnes (atún, pollo, jamón, salchichas vienesas), cereales, avena, mantequilla de maní, pastas y arroz. Está abierto a la comunidad. También, si lo desea, puede donar o ser voluntario de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Fecha : jueves 16 de julio

: jueves 16 de julio Hora : 12:00 p.m. a 1:30 p.m.

: 12:00 p.m. a 1:30 p.m. Lugar : Mission City Church

: Mission City Church Dirección: 608 Valleydale Rd, Charlotte, NC 28214