Las familias que necesiten apoyo alimentario durante julio tendrán varias oportunidades para recibir frutas, verduras frescas, despensas y otros alimentos gratuitos en Charlotte y comunidades cercanas. Organizaciones sin fines de lucro, iglesias y bancos de alimentos realizarán jornadas de distribución en distintos puntos de la región. Llega hasta el final para conocer todos los eventos.
Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis
Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requieren identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario.
- Fecha: miércoles 8 de julio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Stratford Richardson YMCA
- Dirección: 1946 West Blvd., Charlotte, NC 28208
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: viernes 10 de julio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Mayfield Memorial Baptist Church
- Dirección: 700 W Sugar Creek Rd, Charlotte, NC 28213
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 13 de julio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Goodwill Opportunity Campus
- Dirección: 5301 Wilkinson Blvd., Charlotte, NC 28208
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: miércoles 15 de julio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Christ the King Church
- Dirección: 13501 S. Tryon St., Charlotte, NC 28278
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: viernes 17 de julio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Lift Up Carolinas
- Dirección: 5426 Old Pineville Rd., Charlotte, NC 28217
- Regístrese en el siguiente enlace.
Distribución gratuita de alimentos
Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation y Luz a las Naciones, organiza jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.
- Fecha: miércoles 8 y 22 de julio
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: The Caraway Foundation
- Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170
- Fecha: miércoles 29 de julio
- Hora: 5:00 p.m.
- Lugar: Luz a las Naciones
- Dirección: 906 Icemorlee St, Monroe, NC 28110
Vegetales y frutas gratis en Kannapolis
Feeding Kannapolis Hunger combate el hambre a través de la educación alimentaria y la distribución gratuita de productos frescos, como frutas y verduras. A través de la donación de agricultores locales, estarán repartiendo alimentos hasta agotar insumos. Todos son bienvenidos.
- Fecha: sábado 11 y 25 de julio
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: Second Presbyterian Church
- Dirección: 1578 Dale Earnhardt Blvd, Kannapolis, NC 28083
Distribución gratuita e intercambio de alimentos
CLT Food Not Bombs se dedica a la ayuda mutua, donde las personas se ayudan entre sí. Cada dos domingos, organizan una distribución gratuita de alimentos e invitan a todos a compartir lo que puedan, desde comida hasta ropa, artículos de higiene y más.
- Fecha: domingo 12 de julio
- Hora: 5:00 p.m.
- Lugar: First Ward Park
- Dirección: 301 E 7th St, Charlotte, NC 28202
Evento de distribución de alimentos
Mission City Church organiza regularmente eventos de distribución de alimentos, donde se distribuyen alimentos enlatados como verduras, fruta, sopas, carnes (atún, pollo, jamón, salchichas vienesas), cereales, avena, mantequilla de maní, pastas y arroz. Está abierto a la comunidad. También, si lo desea, puede donar o ser voluntario de 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Fecha: jueves 16 de julio
- Hora: 12:00 p.m. a 1:30 p.m.
- Lugar: Mission City Church
- Dirección: 608 Valleydale Rd, Charlotte, NC 28214
Comida gratis
Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita, ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: martes 21 de julio
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m
- Lugar: Allegra Westbrooks Regional Library
- Dirección: 2412 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216