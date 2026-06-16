Amplían línea de ayuda en salud mental con texto y chat

Las personas que enfrentan problemas de salud mental, consumo de sustancias o crisis emocionales en Carolina del Norte ahora cuentan con nuevas formas de recibir ayuda.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) anunció que la línea de ayuda entre pares NC Peer Warmline incorporó opciones de mensajes de texto y chat en línea. Esto amplía el acceso a apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día.

La línea, disponible en: 1-855-PEERS-NC (1-855-733-7762). Es atendida por especialistas certificados que han vivido experiencias relacionadas con trastornos de salud mental o uso de sustancias. Ellos ofrecen acompañamiento desde su propia experiencia.

Más opciones para recibir ayuda en salud mental

Según el secretario de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, Dev Sangvai, la incorporación de texto y chat permitirá que más personas busquen apoyo cuando más lo necesiten.

"Las opciones de texto y chat aumentarán el acceso a la línea Peer Warmline y permitirán que más personas reciban apoyo en momentos críticos de sus vidas", dijo Sangvai.

El funcionario señaló que este servicio forma parte de los esfuerzos estatales para fortalecer la atención de salud mental y facilitar el acceso a recursos comunitarios.

Más de 130,000 llamadas en dos años

La línea Peer Warmline ha demostrado una creciente demanda desde su lanzamiento.

Entre marzo de 2024 y febrero de 2026, el programa recibió más de 130,000 llamadas telefónicas.

De acuerdo con datos del NCDHHS:

Cerca del 40 % de quienes llamaron fueron remitidos a proveedores de salud mental.

El 29 % recibió ayuda relacionada con vivienda o albergue.

Otros usuarios obtuvieron referencias para atención médica, empleo o asistencia alimentaria.

"Poder hablar, enviar mensajes de texto o chatear con alguien que ha experimentado los mismos desafíos que uno está atravesando hace toda la diferencia en el mundo", afirmó Kelly Crosbie, subsecretaria de Salud Mental, Discapacidades del Desarrollo y Servicios de Uso de Sustancias.

Cómo funciona la línea de ayuda

La línea Peer Warmline trabaja de forma coordinada con el número nacional 988 de Prevención del Suicidio y Crisis.

Actualmente, casi el 20 % de las llamadas que recibe Peer Warmline provienen de transferencias realizadas desde la línea 988.

Las personas que buscan ayuda pueden ser referidas a diferentes servicios, entre ellos:

Centros Comunitarios de Crisis.

Equipos móviles de respuesta a crisis.

Clínicas de atención inmediata o sin cita previa.

Proveedores de salud mental.

Inversión para ampliar el servicio

En 2023, el NCDHHS otorgó una subvención de tres años a Promise Resource Network para desarrollar este programa.

Durante el año fiscal 2025-2026, el estado destinó $1.65 millones para financiar el funcionamiento de la línea. También se dispusieron 30 especialistas de apoyo entre pares y se expandieron las opciones de texto y chat.

"El éxito de la línea Peer Warmline de Carolina del Norte demuestra el extraordinario impacto de la experiencia vivida para inspirar esperanza, crear conexión y superar la aflicción", expresó Cherene Allen-Caraco, fundadora y directora ejecutiva de Promise Resource Network.

Las autoridades destacan que este tipo de servicios pueden reducir hospitalizaciones, disminuir visitas a salas de emergencia y facilitar que las personas reciban ayuda antes de que una situación se convierta en una crisis mayor.