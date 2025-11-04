La chalupa, un platillo originario de Puebla, México, es fácil de preparar y perfecto cuando se tiene el antojo de comer algo sabroso. Pero además, es muy versátil, y puedes prepararlo para que sea económico, y muy saludable. Para eso, te recomendamos esta receta que te hará agua la boca.

Este artículo forma parte de una serie para “Mi Dinero y yo”, en la cual la chef Pamela Tenorio, quien es instructora de clases de cocina en Community Leadership Academy, comenta sobre distintas alternativas destinadas a economizar y comer saludable.

Para conocer más información sobre Community Leadership Academy, llama al 980-309-4815 o visita el siguiente enlace: www.communitykitchenclt.org/