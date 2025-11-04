El pan es uno de esos alimentos básicos y versátiles que se consiguen en todos los supermercados. Y aunque es una alternativa económica y rápida, no siempre es la más saludable.

Es por ello que te recomendamos una opción para que en casa prepares tu propio pan con la espinaca como ingrediente principal para que sea la mejor elección para tu desayuno, almuerzo o cena.

Este artículo forma parte de una serie para “Mi Dinero y yo”, en la cual la chef Pamela Tenorio, quien es instructora de clases de cocina en Community Leadership Academy, comenta sobre distintas alternativas destinadas a economizar y comer saludable.

Para conocer más información sobre Community Leadership Academy, llama al 980-309-4815 o visita el siguiente enlace: www.communitykitchenclt.org/