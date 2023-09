PRIMER GRUPO DE CUENTAS (desde el inicio del rosario)

1) Primera cuenta: Rezar acto de contricción

Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los

pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo

corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan

bueno.

Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por

tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de

mis culpas y me has de llevar a la vida eterna.

Amén.

2) Segunda cuenta: Rezar un Padre Nuestro

Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu

Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en

la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras

ofensas, como también nosotros perdonamos a los que

nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos

del mal. Amén

3) Tercera cuenta: Rezar 3 Avemaría

Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es

contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito

es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,

ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de

nuestra muerte. Amén.

4) Cuarta cuenta: Rezar un Gloria

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.

Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos

de los siglos. Amén

5) Quinta cuenta: Invocación a San Miguel Arcángel

Oh Dios, ven en mi ayuda. Apresúrate, Señor a socorrerme.

Gloria al Padre, Gloria al hijo y Gloria al Espíritu Santo,

como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.

6) Tomando la medalla de San Miguel Arcángel, recitar la primera Salutación a San Miguel:

Por la intercesión de San Miguel y el Coro celestial de los Ángeles, que Dios Nuestro Señor prepare nuestras almas, y así recibir dignamente en nuestros corazones el fuego de la caridad perfecta. Amén.