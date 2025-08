6 errores comunes que afectan su reclamo de compensación al trabajador

Cuando uno resulta herido en un accidente de trabajo, es importante conocer los pasos que se deben seguir para obtener la compensación laboral correspondiente, en especial si nuestras heridas han resultado graves, incapacitantes o nos impiden, de alguna manera, realizar nuestras actividades cotidianas.

Para evitar los errores más comunes que pueden afectar un reclamo por esta clase de incidentes, lo ideal es contar con la asesoría de abogados de compensación al trabajador que saben cumplir con los requisitos y plazos establecidos por la ley. Si usted sufrió un accidente laboral y está en busca de asesoría, aquí le explicamos los errores más frecuentes que debe evitar al iniciar un reclamo de compensación laboral y como un abogado podría ayudarlo.

1. No buscar atención médica de inmediato

Algunos accidentes de trabajo pueden no parecer graves en un primer momento, pero usted debe tomar en cuenta que algunas lesiones pueden desarrollarse posteriormente o no ser visibles. Esto llega a ocurrir por la naturaleza del daño o también por la adrenalina o el shock causado por el accidente. Lesiones de este tipo son:

Latigazo cervical: suele suceder cuando en un choque de vehículos, el cuello realiza un movimiento violento, repentino e involuntario hacia atrás y adelante. Eso puede ocasionar dolor de cuello y cabeza, rigidez y mareos que se manifiestan varias horas — o incluso días — después del accidente.

Lesiones cerebrales: desde una conmoción hasta lesiones traumáticas pueden ocurrir si alguien sufre de un golpe contundente en la cabeza. Aunque no exista pérdida de consciencia inmediata, síntomas como mareos, desorientación, náuseas, pérdida de memoria y sensibilidad a la luz pueden aparecer horas o días después del golpe.

Hemorragias internas: a causa de su naturaleza, las hemorragias internas pueden no ser percibidas de inmediato y ocasionar síntomas graduales como debilidad, dolor abdominal y hematomas.

Trastorno de estrés postraumático: ciertos accidentes pueden ocasionar que la víctima desarrolle consecuencias psicológicas como temor a volver a realizar actividades relacionadas con el incidente — subir a grandes alturas, manejar un vehículo, etcétera —. También se puede desarrollar ansiedad, insomnio y cambios en el estado de ánimo.

Además, recibir atención médica inmediata es un paso fundamental si usted decide presentar un reclamo de compensación al trabajador para recuperar salarios perdidos u honorarios pagados por servicios clínicos posteriores al accidente. Los reportes médicos y las facturas pueden ser evidencia de la gravedad de sus lesiones, la causalidad de las mismas y del monto de la compensación que usted puede recibir.

No seguir las indicaciones del médico

Ya sea que usted decida ser atendido por el médico que su compañía, o empleador, le ha asignado o que prefiera cambiarlo por uno de su conocimiento y confianza, es imperativo que usted siga todas las indicaciones que dicho personal médico le mande. No hacerlo podría empeorar sus lesiones, perjudicar su recuperación y, en consecuencia, afectar su reclamo.

Si su lesión se ve agravada por negligencia de su parte, su empleador podría sugerir que la gravedad de la lesión es menor de lo que se estableció en principio y que su condición no se debe al accidente laboral.

Volver al trabajo demasiado pronto

Otro error que debe evitar es volver a laborar antes de lo recomendado por el personal médico. Sea que usted lo desee o que sea presionado por su empleador para volver a trabajar antes de encontrarse totalmente recuperado, hacer esto puede resultar en el agravamiento de su condición y en la pérdida de beneficios adicionales.

Antes de tomar una decisión al respecto, consulte con su médico y con un abogado de compensación al trabajador para asegurarse de que es el momento adecuado para retomar sus actividades labores sin perjuicio para su salud y su caso.

2. No reportar la lesión a tiempo

Casi tan importante como recibir atención médica es reportar el accidente en el momento en que sucede. De acuerdo con la Ley de compensación de los trabajadores (§ 97-22) de Carolina del Norte, un empleado deberá notificar por escrito de inmediato, o tan pronto como sea posible del accidente acaecido.

Si usted, debido a la gravedad de sus lesiones, no puede notificarle a su empleador, debe buscar que alguien más se encargue de hacerlo. En este último escenario, usted podría contactar a un abogado de compensación al trabajador para que gestione su caso desde el primer momento.

El plazo para hacer llegar a su empleador la notificación por escrito es de máximo treinta días a partir de la fecha en que sucedió el accidente. No obstante, debe tomar en consideración que, a menos que haya informado previamente a su empleador del incidente, usted no podrá recibir compensación alguna durante el periodo previo a la entrega de la notificación. De ahí que sea vital informar de inmediato al empleador y buscar asesoría para tomar las mejores decisiones para su caso.

3. No conocer sus derechos en materia de compensación a los trabajadores

Un estudio de Oxfam América — organización mundial que lucha en contra de la injusticia y la pobreza en el mundo — ubicó a Carolina del Norte como el peor estado para trabajar en Estados Unidos, debido a sus malas políticas en términos de salarios, protección laboral y derechos de organización. Estas situaciones pueden contribuir a que los trabajadores del estado ignoren sus derechos y las posibilidades legales que tienen para hacerlos cumplir.

En un caso de accidente laboral, usted podría pensar que no tiene derecho a ninguna clase de compensación si fue parcialmente responsable del accidente, si es menor de edad o trabajador indocumentado, sin embargo, esto no siempre es así.

Contar con la asesoría de un abogado de compensación al trabajador podría ayudarle a entender cuáles son las opciones viables para que usted pueda recuperarse física y financieramente de sus lesiones, incluso si usted fue responsable en cierto grado.*

4. No cumplir los plazos para presentar un reclamo

De acuerdo con información del Centro de Justicia de Carolina del Norte, usted cuenta con un periodo máximo de dos años, a partir de sucedido el accidente, para presentar un reclamo de compensación para trabajadores ante la Comisión Industrial de Carolina del Norte. Para el caso de enfermedades ocupacionales (son aquellas que afectan sistemas corporales como el respiratorio, la piel o la audición y que suelen desarrollarse a lo largo del tiempo) el periodo se considera a partir de que se conoce la enfermedad o a partir de que la misma le ha dejado incapacitado.

Es importante que usted esté consciente de que no basta con que su empleador presente los formularios correspondientes (Formulario 19), usted también deberá llenar el Formulario 18 para tener derecho a la compensación para trabajadores.

En muchos casos estos procesos pueden resultar complicados para el trabajador lesionado, es por ello que se recomienda que se busque asesoría profesional que le permita cumplir con plazos y requisitos que quizá usted desconozca o no sea capaz de cumplir debido a sus lesiones.*

5. Hacer publicaciones en redes sociales sobre su incidente

Si bien es cierto que las redes sociales se han convertido en una plataforma para exponer injusticias y exigir mejores condiciones laborales, lo cierto es que publicar información sobre su accidente laboral en sus redes sociales podría afectar su reclamo de compensación para el trabajador. Si por omisión o error usted publica algo que contradiga o ponga en duda lo que ha declarado en su reclamo, esto podría ocasionar que le sea denegado el derecho a compensación.

6. No buscar ayuda de abogados de compensación al trabajador

Como ha podido comprobar, los casos de reclamo de compensación al trabajador no siempre son procesos sencillos y rápidos. Intentar llevar su caso por cuenta propia sin contar con los conocimientos legales necesarios, podría tener como resultado incumplimientos que dañen su proceso de reclamo.

Contar con la asesoría legal de abogados de compensación al trabajador puede ayudarle a que se cumplan los plazos, los requisitos y el orden adecuado durante todo el proceso. Además, tener a su lado a un profesional de las leyes le permitirá a usted recuperarse completamente de su lesión sin la presión de los trámites legales ni la preocupación por la carga financiera que un accidente puede representar por los honorarios médicos o los salarios perdidos*.

Como trabajador en Carolina del Norte, usted no está solo ante las consecuencias de un accidente de trabajo. Sin importar la gravedad de sus lesiones o su condición como trabajador en el estado, los profesionales de Stewart Law Offices pueden acompañarle durante su proceso de reclamo y brindarle sus conocimientos y experiencia en la lucha para el mejor resultado posible.*

Contacte hoy a uno de nuestros experimentados abogados en accidentes y lesiones de trabajo y comience su proceso de reclamo con nuestra ayuda. No pierda más tiempo ni siga sufriendo por sus lesiones. El equipo de Stewart Law Offices está aquí para ayudarle.

*Esta información no pretende crear, y recibirla o verla no constituye, una relación abogado—cliente. Los resultados enumerados son antes de la deducción de honorarios y costos. Los resultados de los casos varían. Resultados anteriores no garantizan ningún resultado futuro. Una vez realizada la recuperación, los honorarios del abogado se calcularán antes de la deducción de los gastos incurridos. Resultados de los abogados personales obtenidos mientras practicaban la abogacía, no necesariamente mientras trabajaban en el bufete de abogados actual. Brent P Stewart tiene licencia solo en SC y WV. Abogados con licencia de Carolina del Norte (NC) en la oficina de Charlotte. Brent Stewart, abogado fundador — Oficina principal 1242 Ebenezer Road, Rock Hill, SC 29732. Elizabeth VonCannon y Christian Gerencir, abogados gerentes de Carolina del Norte — Oficina principal 2427 Tuckaseegee Rd. Suite A, Charlotte, Carolina del Sur 28208.