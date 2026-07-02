Dos latinos de Carolina del Norte fueron condenados por ocultar información sobre delitos contra menores en sus solicitudes migratorias ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Se trata de Juárez Sánchez Montiel, un mexicano de 41 años, quien fue condenado por abusar de dos menores de 13 años durante siete años, siendo el tutor de una de ellas.

En otro caso, Jeffry José De Pena fue sentenciado por realizarle actos lascivos a un menor de 3 años. Ambos ocultaron estos hechos para obtener beneficios migratorios.

Ocultó información en su solicitud de visa

Sánchez Montiel fue condenado en agosto de 2024 tras ser hallado culpable de varios cargos relacionados con delitos graves contra menores. En ese proceso, un jurado lo sentenció a entre 18 y 26 años de prisión y se le ordenó registrarse como delincuente sexual.

Según la investigación, los hechos ocurrieron en 2016 y 2023 e involucraron a dos víctimas menores de 13 años. Además, las autoridades indicaron que los abusos resultaron en el nacimiento de dos hijos. Además, señala el informe que Sánchez era “padre o tutor sustituto” de una de las jóvenes.

Antes de su condena federal, pero luego de haber iniciado el proceso judicial en su contra, Sánchez-Montiel presentó una solicitud de visa U ante USCIS. Específicamente en noviembre de 2021. En ese documento, respondió “No” a las preguntas:

¿Ha cometido alguna vez un delito o infracción por el que no haya sido arrestado?

¿Ha ordenado, incitado, solicitado, cometido, asistido, ayudado o participado de alguna otra manera en alguno de los siguientes actos... en cualquier tipo de conducta o relación sexual con alguna persona que estuviera siendo forzada o amenazada?

Sánchez confesó haber hecho declaraciones falsas a sabiendas y bajo pena de perjurio en esta solicitud. Fue sentenciado por fraude migratorio y deberá cumplir siete meses de prisión seguidos de tres años de libertad condicional supervisada.

Mintió en su solicitud de DACA

En un caso aparte, Jeffry José De Pena, un dominicano de 39 años, también fue sentenciado a siete meses de prisión seguidos de tres años de libertad condicional supervisada por el mismo cargo de fraude migratorio.

De Pena fue condenado en marzo de 2024 por realizarle actos lascivos a un menor y agresión sexual en primer grado entre el 2007 y el 2012 a un niño de tres años en Wake, Carolina del Norte. Un jurado lo sentenció a entre 25 y 35 años de prisión y se le ordenó registrarse como delincuente sexual.

Antes de su condena federal, De Pena presentó una solicitud de acción diferida DACA (Formulario I-821D) ante USCIS en diciembre de 2021. En el formulario respondió “No” a preguntas relacionadas con la participación en cualquier tipo de contacto o relación sexual con una persona forzada o amenazada.

La solicitud de DACA fue aprobada en enero de 2022, mientras que las autoridades migratorias desconocían los delitos. En el 2023 se emitieron acusaciones por ocultar esta información.

¿Cómo denunciar?

Ambos casos forman parte de la Operación Refugio Falso, una iniciativa en curso de la Oficina de Ejecución y Remoción (ERO) de ICE enfocada en investigar y procesar a personas acusadas o condenadas por delitos graves que habrían obtenido beneficios migratorios de manera fraudulenta.

Para reportar delitos relacionados con la explotación sexual infantil o cualquier otro delito vinculado a menores, puede: