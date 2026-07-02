Un grave accidente hoy tiene a una familia nicaragüense de Charlotte enfrentando una situación difícil. Jorge, quien es esposo y padre de dos hijas, permanece hospitalizado tras sufrir un accidente de motocicleta que le provocó múltiples fracturas y requerirá varias cirugías. Sus familiares iniciaron una campaña para solicitar el apoyo de la comunidad en estos momentos de dificultad.

Su recuperación apenas comienza

El accidente ocurrió el 25 de junio sobre Independence Boulevard, a la altura de Matthews, alrededor de las 10:30 a.m., según explicó su esposa, Stephanie Escobar, en entrevista con La Noticia.

Desde ese día, Jorge permanece en la unidad de cuidados intensivos mientras recibe atención médica especializada. De acuerdo con Escobar, sufrió fracturas en ambas piernas, los brazos y la pelvis. Su pronóstico se encuentra reservado debido a la magnitud de las lesiones.

“Hasta ahora, le han hecho cuatro cirugías, pero van a tener que hacerle otra cirugía. Todavía le faltan como tres más que no le han hecho en la otra pierna y el brazo”, dijo Escobar.

Hasta ahora, la familia no ha recibido información sobre el otro conductor involucrado en el accidente. Sin embargo, la prioridad de la familia es la recuperación de Jorge.

Familia pide ayuda con gastos médicos

Jorge trabaja en la industria automotriz, pero debido a la gravedad de las lesiones, no podrá regresar durante varios meses. Ahora Stephanie afronta sola los gastos del hogar y hacerse cargo de sus dos hijas de 20 y 14 años, mientras también enfrenta los gastos médicos y las necesidades diarias de la familia.

“El fondo es para ayudar en estos momentos que él no va a poder trabajar y cubrir lo que vaya viniendo de gastos médicos. Entiendo que no todos tienen capacidad para ayudar, pero agradecería de corazón a quienes sí puedan o puedan ayudar compartiendo la información con otras personas”, comentó Stephanie.

Para ayudar a esta familia, visita el siguiente enlace.

“Quienes conocen a Jorge saben la clase de persona que es. Siempre ha sido alguien en quien los demás pueden confiar, dispuesto a tender una mano, generoso con su tiempo y presente cuando alguien necesitaba ayuda. Hoy, él y su familia enfrentan una situación inesperada para la que nadie estaba preparado”, indica la campaña.

Por su parte, Stephanie es apreciada en la comunidad por su labor en el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD) acompañando y apoyando a familias latinas. Recientemente, su trabajo fue reconocido por la propia institución que le otorgó el título de Profesional Civil del Año.