Excandidato a Concejo de Charlotte y esposa latina encontrados sin vida

Las autoridades de Mansfield, Texas, investigan la muerte de un abogado de inmigración con vínculos con Charlotte y de su esposa en un presunto caso de homicidio-suicidio reportado el 26 de junio. La pareja deja cuatro hijos, quienes, según los reportes disponibles, no resultaron heridos.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado públicamente detalles completos sobre la investigación, por lo que varios aspectos del caso continúan sin ser confirmados oficialmente.

Un caso de homicidio

Las personas fallecidas son Mujahid "Mo" Idlibby, abogado de inmigración, quien ejerció en Charlotte, y su esposa, María Idlibby.

El reporte policial LW 26062610 del Departamento de Policía de Mansfield registra solamente a María Idlibby como la víctima de homicidio. El incidente fue reportado el 26 de junio de 2026, en una residencia ubicada en Sierra Avenue. Allegados a María aseguraron que habrían sido sus hijos quienes reportaron el incidente.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado más detalles ni las circunstancias del caso.

Fue candidato al Concejo de Charlotte

Mo Idlibby era conocido en la comunidad de Charlotte por su trabajo como abogado. En 2015 fue candidato al Concejo Municipal de Charlotte, contienda electoral que no ganó. Además de ejercer en Carolina del Norte, también desarrolló su práctica legal en Texas.

Rinden homenaje a María

Se llevó a cabo una ceremonia fúnebre en DeSoto House of Peace, en Texas, el 30 de junio. Posteriormente, se anunció que el entierro de Mo Idlibby y María sería en Charlotte.

Familiares y amigos de María Idlibby, llamada con cariño “Lolis”, realizaron un emotivo homenaje a la madre latina el jueves 2 de julio en Lalux Venue de Charlotte. Lolis fue recordada como una persona amorosa, única, alegre y generosa.

La investigación continúa

Hasta el 3 de julio, no se habían localizado comunicados oficiales del Departamento de Policía de Mansfield que confirmaran públicamente la secuencia de los hechos ni las conclusiones preliminares de la investigación.

Tampoco se habían difundido informes completos por parte de otras agencias gubernamentales sobre las causas de las muertes. Solo pudimos conocer que las autoridades continúan investigando el caso.