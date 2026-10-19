CMPD: Policía latino renuncia por intercambio de mensajes racistas

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) divulgó los nombres de siete agentes vinculados con una investigación por presuntos mensajes de texto con contenido racialmente ofensivo. Cuatro de los oficiales renunciaron para evitar su despido, entre ellos un latino, mientras otros dos permanecen suspendidos sin sueldo.

La información fue publicada el lunes 19 de octubre, cuando CMPD difundió los registros públicos de personal de los agentes involucrados.

El departamento explicó que decidió divulgar estos documentos para garantizar el acceso a la información y aclarar versiones contradictorias sobre la identidad de los policías.

¿Por qué investigan a siete policías de Charlotte?

Según CMPD, la investigación está relacionada con mensajes de texto que contenían expresiones racialmente ofensivas.

El 9 de octubre, seis oficiales recibieron notificaciones de despido propuesto por su presunta participación en el intercambio de mensajes.

Desde entonces, cuatro presentaron sus renuncias en lugar de continuar con el procedimiento de despido.

Otros dos agentes permanecen suspendidos sin sueldo, mientras esperan la revisión de sus casos por parte de la Junta de Servicio Civil.

Un séptimo oficial, Seth Elliott, también estuvo involucrado en el asunto, pero había renunciado en agosto después de ser arrestado en una investigación diferente.

La entidad no reprodujo los mensajes cuestionados ni explicó qué participación específica tuvo cada agente. SIn embargo, medios locales dieron a conocer que parte de los mensajes hablaba, de manera insensible, de cuántas personas negras pueden arrestar los oficiales.

¿Quiénes son los policías identificados por CMPD?

El departamento publicó los siguientes nombres y detalles sobre la situación laboral de los oficiales:

Oficial Situación reportada Seth Elliott Renunció el 4 de agosto, durante una investigación administrativa. Mateo Juárez Renunció el 15 de octubre para evitar su despido. Joseph Kelly Renunció el 11 de octubre para evitar su despido. Alexander Larsen Suspendido sin sueldo, pendiente de revisión. Tredan Maronic Renunció el 13 de octubre para evitar su despido. Matthew Osborn Renunció el 12 de octubre para evitar su despido. Jeremiah Todman Suspendido sin sueldo, pendiente de revisión.

Los seis oficiales señalados para despido fueron suspendidos sin sueldo el 9 de octubre. Los casos de Larsen y Todman siguen pendientes de revisión ante la Junta de Servicio Civil.

Uno de los agentes fue arrestado por otro caso

Seth Elliott fue arrestado el 29 de julio de 2026 por la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (SBI).

Según CMPD, enfrentó un cargo por presuntamente acceder ilegalmente a una computadora gubernamental, relacionado con el uso indebido de la tecnología Flock.

Esta tecnología se utiliza en sistemas de vigilancia y reconocimiento automatizado de placas de vehículos.

Tras su arresto, Elliott fue suspendido sin sueldo y renunció el 4 de agosto, mientras continuaba una investigación administrativa.

El arresto por acceso ilegal a una computadora corresponde a un caso distinto, aunque CMPD identificó al agente como involucrado también en el asunto de los mensajes.

La información publicada no establece que los otros seis oficiales enfrenten cargos criminales.

¿Por qué CMPD decidió divulgar los nombres?

CMPD señaló que los registros de información del personal, conocidos como Personnel Information Records (PIR), son documentos públicos conforme a la legislación estatal.

La divulgación se fundamenta en la disposición G.S. § 160A-168(b) de Carolina del Norte.

El departamento aseguró que anteriormente había entregado los documentos a varios medios de comunicación locales que los solicitaron.

Sin embargo, según CMPD, esos medios habían decidido no publicar los nombres de los agentes.

La Policía explicó que la nueva divulgación busca garantizar que todos los medios tengan acceso a la misma información.

La ley estatal no permite que CMPD divulgue la raza o etnia de sus empleados mediante estos registros.

CMPD promete transparencia ante denuncias de conducta indebida

El departamento reconoció la importancia del acceso a los registros públicos para mantener la confianza de la comunidad.

También reiteró su compromiso con la rendición de cuentas y el respeto a las investigaciones y procedimientos legales pendientes.

Hasta el 19 de octubre, cinco de los siete agentes identificados habían renunciado y dos permanecían suspendidos sin sueldo.

El comunicado no indica si existen investigaciones adicionales ni cuándo concluirán las revisiones de los dos oficiales suspendidos.