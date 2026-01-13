Carolina del Norte: Autoridades alertan por aumento de sarampión

Autoridades de salud de Carolina del Norte miran con preocupación la propagación de casos de sarampión en el estado. En Mecklenburg se detectó sarampión en aguas residuales del sistema Sugar Creek. No hay casos confirmados en el condado.

En el condado de Rutherford el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) notificó a todas las personas potencialmente expuestas a un nuevo caso confirmado. No divulgaron más detalles para proteger la privacidad del paciente.

A fecha de enero de 2026, se ha confirmado un total de 6 casos recientes de sarampión en el estado:

Condado de Buncombe: 3 casos (tres hermanos que viajaron a Carolina del Sur).

Condado de Rutherford: 1 caso (confirmado recientemente, sin fuente de exposición clara, lo que sugiere circulación comunitaria).

Condado de Polk: 1 caso (relacionado con el brote de Carolina del Sur).

Casos adicionales: Se han reportado exposiciones en el Condado de Gaston y el Aeropuerto Internacional de Raleigh-Durham (RDU).

Síntomas del sarampión

El sarampión se propaga por contacto directo y por el aire. El virus puede permanecer hasta dos horas en el ambiente.

Los síntomas incluyen:

Fiebre alta , superior a 104 °F.

Tos y secreción nasal.

y Ojos rojos y llorosos.

Manchas blancas en la boca.

Sarpullido rojo, que inicia en el rostro y se extiende.

La enfermedad puede causar neumonía, diarrea, encefalitis y debilitar el sistema inmunológico.

¿Qué hacer si hubo exposición?

Las autoridades no recomiendan pruebas si no hay síntomas. Los síntomas pueden aparecer entre 7 y 21 días tras la exposición.

Si presenta fiebre o sarpullido, contacte de inmediato a su departamento de salud local. Llame antes de ir al médico para evitar contagios.

300 casos en Carolina del Sur

El caso reciente no tiene fuente identificada, lo que sugiere otros contagios no detectados. Casos previos en el estado se vinculan a un brote en Spartanburg, Carolina del Sur con 300 casos confirmados.

Autoridades de Carolina del Sur reportaron un centenar de casos nuevos en tres días. El riesgo de propagación comunitaria sigue aumentando.

El sarampión se expande a nivel nacional

En 2025, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) reportaron 2,144 casos en 45 estados. El 93 % no estaba vacunado.

Casi 9 de cada 10 personas no vacunadas expuestas al sarampión se infectan. Uno de cada cinco pacientes requiere hospitalización, dijeron las autoridades.

Vacunarse es la mejor defensa

Las autoridades recomiendan que todas las personas no vacunadas, desde un año de edad, reciban la vacuna contra el sarampión.

“La vacunación sigue siendo nuestra defensa más fuerte”, dijo el epidemiólogo estatal Dr. Zack Moore. Recordó que el sarampión es altamente contagioso, pero prevenible.

“Ahora es el momento de revisar las vacunas de sus hijos”, dijo Dr. Raynard Washington, director de Salud Pública de Mecklenburg.

La vacuna MMR es 93 % efectiva con una dosis y 97 % con dos dosis. Si ya completó el esquema, no necesita refuerzo.

Consulte con su proveedor médico, su departamento de salud, o use el verificador de inmunidad del NCDHHS en: dph.ncdhhs.gov/programs/epidemiology/communicable-disease/measles

La clínica de vacunación del Departamento de Salud Pública del Condado de Mecklenburg ofrece servicios sin cita previa para la vacuna MMR, también hay opciones gratuitas o de bajo costo. Para direcciones y horarios visite la página: health.mecknc.gov/clinical-services/immunizations