La primavera inició este viernes 20 de marzo. La temperatura comienza a elevarse, las flores abren y la gente se siente con ánimos distintos, por lo que hay frases icónicas que te pueden cambiar la vida.

¡Se acabó el frío! La gente quiere ver el sol salir cada día, la temperatura se eleva y podemos brindar felicidad a todos aquellos que nos rodean con frases únicas.

La palabra primavera significa el primer verdor, gracias al clima de esta época las plantas reverdecen y florecen. El cambio aplica para el hemisferio norte (Estados Unido, México, España) haciendo los días más largos y las noches más cortas. Mientras que en el hemisferio sur marca el paso al otoño.

La primavera se irá el 21 de junio cuando el Solsticio de Verano traiga una nueva estación.

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Pero, ¿cómo podemos decir de la primavera o cómo podemos felicitar el día que comienza a nuestras personas más queridas?

¿Qué decir sobre la primavera? La mejor forma de saludar el primer día de esta estación es a través de reflexiones que simbolizan la primera estación del año.

Es por eso que traemos frases sobre la primavera que son ideales para dar la bienvenida a esta estación tan especial., ya que una frase puede cambiarte la vida.

La tierra sonríe a través de las flores.

En mi vida siempre es primavera desde que tú llegaste.

La estación favorita del mundo es la primavera.

La primavera le añade nueva vida y belleza a lo que ya existe.

“La primavera muestra lo que Dios puede hacer con un mundo gris y sucio.” Virgilio A. Kraft.

10 frases cortas de la Primavera para compartir en redes

Por otra parte, aquí te mostraremos algunas frases para las redes sociales, las cuales puedes usar en este inicio de la primavera.

Cuando se abre una flor, es primavera en todo el mundo.

“La primavera abre las flores para pintar un suelo sonriente.” Reginald Heber

“La primavera es el grito de amor de la naturaleza.” Andrea Barani

“Flor tras flor, comienza la primavera.” Algernon Swinburne

Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera.” Pablo Neruda

“En una rosa caben todas las primaveras.” Antonio Gala

“Ahora los bosques están cubiertos de hojas; ahora el año está en su más bella estación.” Virgilio

“La primavera le brinda un espíritu de juventud a todo.” William Shakespeare

“Adoro la primavera: me enseña de nuevo el paso leve de quien sabe dónde está yendo y porqué.” Fabrizio Caramagna

Cuando brotan las flores, brota también la esperanza.

Frases lindas de Primavera para tus publicaciones

En muchas redes, la gente suele colocar frases icónicas de primavera y es por eso que aquí te mostramos algunas.

Podrán cortar todas las flores, pero nunca podrán detener la primavera.

El invierno está en mi cabeza, pero la eterna primavera está en mi corazón.

“Ningún invierno dura para siempre; no hay primavera que salte su turno.” Hal Borland

“Mientras haya en el mundo primavera, ¡habrá poesía!” Adolfo Bécquer.

De esta forma, llegó la primavera, la primera estación del año y puedes recibirlo con frases icónicas que sirven para desear lo mejor a tus amigos o seres queridos.