Charlotte: ICE apunta con arma a ciudadano y rompe ventanas de auto

Un ciudadano estadounidense denunció que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le apuntaron con un arma al rostro, rompieron las ventanas de su camioneta y lo esposaron durante un operativo migratorio en Charlotte. Las autoridades federales confirmaron que el objetivo del operativo era su hermano, quien tendría antecedentes criminales y permanece bajo custodia migratoria.

El incidente ocurrió la mañana del miércoles 21 de octubre, en Idlewild Road, cerca de W.T. Harris Boulevard, al este de Charlotte.

Atilio Portillo, originario de El Salvador y naturalizado estadounidense en 2013, relató que viajaba hacia su trabajo junto con su hermano y su sobrino cuando varios vehículos de ICE rodearon su camioneta.

La Noticia recibió una respuesta de las autoridades migratorias, que confirmaron el arresto del hermano de Portillo y defendieron sus procedimientos de detención.

Ciudadano denuncia que ICE le apuntó con un arma

Según Portillo, los agentes bloquearon el paso de su camioneta y le exigieron una identificación. También le ordenaron abrir la puerta del conductor mientras le apuntaban con un arma.

El hombre aseguró que les informó que era ciudadano estadounidense.

Un video grabado por testigos muestra a Portillo gritando en inglés: "Soy ciudadano estadounidense".

De acuerdo con su testimonio, cuando se negó a abrir la puerta, los agentes rompieron las ventanas del vehículo y sacaron por la fuerza a sus tres ocupantes.

Portillo y su sobrino, también ciudadano estadounidense, permanecieron esposados durante aproximadamente 30 minutos, mientras los agentes verificaban su ciudadanía.

El hombre aseguró que los oficiales no le mostraron una orden judicial.

"Me apuntaron con un arma a la cara"

"Me siento frustrado e impotente porque no pude hacer nada", declaró Portillo, quien llegó a Estados Unidos en 1988. "No solo me sacaron de la camioneta; me apuntaron con un arma a la cara", agregó.

Finalmente, los agentes liberaron a Portillo y a su sobrino. Sin embargo, su hermano fue arrestado y trasladado al Centro de Detención Stewart, en Georgia,.

ICE dice que arrestado tiene antecedentes criminales

En una declaración enviada a La Noticia, las autoridades migratorias confirmaron que el 21 de octubre arrestaron a Ricardo Portillo Guzmán, ciudadano salvadoreño, durante un operativo dirigido en Charlotte.

ICE sostuvo que el hombre tiene antecedentes relacionados con venta de anfetaminas, posesión de armas prohibidas, porte de armas ocultas y delitos vinculados con la conservación y crueldad hacia animales.

La agencia también afirmó que Portillo Guzmán ingresó irregularmente a Estados Unidos el 1 de marzo de 1988 y posteriormente obtuvo una tarjeta de residencia permanente.

Según ICE, debido a sus antecedentes penales, las autoridades determinaron que puede ser deportado.

"Permanecerá bajo custodia mientras se desarrollan sus procedimientos de deportación y recibirá el debido proceso", indicó la agencia.

La declaración no incluye fechas de las condenas, sentencias ni documentos judiciales que permitan verificar independientemente los antecedentes mencionados.

Tampoco aclara si existe una orden definitiva de deportación.

ICE defiende el uso de la fuerza durante sus operativos

En su respuesta, ICE afirmó que sus agentes reciben capacitación para utilizar la fuerza mínima necesaria y resolver situaciones peligrosas.

La agencia sostuvo que los oficiales están entrenados en técnicas de desescalamiento y reciben formación continua sobre el uso de la fuerza.

También señaló que sus agentes tienen autoridad para realizar arrestos conforme a la legislación federal, incluida la disposición 8 USC 1357.

Según ICE, sus operaciones están dirigidas contra personas previamente identificadas y los oficiales realizan verificaciones para determinar la situación migratoria de quienes encuentran.

Sin embargo, la respuesta no explica por qué los agentes rompieron las ventanas, apuntaron con armas o mantuvieron esposados a dos ciudadanos estadounidenses, según las denuncias de Portillo.

Tampoco confirma si se abrió una investigación administrativa sobre el incidente.

Organización denuncia detenciones de ciudadanos estadounidenses

La organización de defensa de inmigrantes Siembra NC cuestionó públicamente el operativo y sostuvo que ha documentado otros incidentes similares en Carolina del Norte.

La entidad citó una investigación de ProPublica que identificó más de 500 casos de ciudadanos estadounidenses detenidos por agentes migratorios en el país desde enero de 2025.

Siembra NC recordó que legisladores federales de Carolina del Norte, entre ellos Alma Adams, Thom Tillis, Deborah Ross y Valerie Foushee, han solicitado explicaciones sobre prácticas de detención y el uso de la fuerza por parte de agentes migratorios.

La organización considera que las solicitudes de información realizadas hasta ahora no han producido suficiente rendición de cuentas.

¿Puede ICE detener a un ciudadano estadounidense?

La ciudadanía estadounidense no impide que una persona sea detenida temporalmente durante una investigación cuando existe una justificación legal para hacerlo. Sin embargo, los agentes deben respetar los límites constitucionales aplicables a las detenciones, registros y uso de la fuerza.

Ser ciudadano estadounidense impide que una persona sea deportada legalmente como extranjera, pero no elimina automáticamente la posibilidad de una detención investigativa.

La legalidad de una intervención depende de las circunstancias específicas, de la justificación de los agentes y de las pruebas disponibles. En este caso, no se ha establecido judicialmente si la actuación de ICE contra Portillo y su sobrino fue legal.

El arresto ocurrió casi un año después de la operación migratoria Charlotte's Web, realizada en noviembre de 2025, que generó preocupación entre organizaciones comunitarias por los métodos de detención utilizados por agentes federales.