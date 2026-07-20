Carolina del Norte: Identifican a soldados muertos en ataque iraní

El Ejército de Estados Unidos identificó a dos soldados estadounidenses que murieron en Jordania durante un ataque iraní con misiles balísticos y drones. Entre las víctimas se encuentra un militar asignado en Fort Bragg, Carolina del Norte.

El Departamento de Defensa informó que el teniente primero James Feehan, de 25 años, originario de Hawái, y la soldado Isabella Gonzales, de 19 años, de Texas, fallecieron mientras participaban en operaciones de defensa contra los ataques iraníes.

Las autoridades indicaron que Gonzales murió el viernes y Feehan falleció al día siguiente. El Ejército no ofreció más detalles sobre las circunstancias de sus muertes.

James Feehan estaba asignado en Fort Bragg

Feehan servía en el 32.º Comando de Defensa Antimisiles del Ejército, con base en Fort Bragg, Carolina del Norte.

El Ejército anunció que será ascendido póstumamente al rango de capitán y recibirá la Estrella de Bronce, el Corazón Púrpura y la Insignia de Acción de Combate.

Joven soldado de Texas murió días después de graduarse

Isabella Gonzales pertenecía al 10.º Comando de Defensa Antimisiles del Ejército, con base en Ansbach, Alemania.

La joven se graduó el año pasado de la Escuela Secundaria Hebron, en Carrollton, Texas.

“Ella dio su vida en ese servicio, y nuestro distrito está destrozado por su pérdida. Su decisión de servir después de graduarse dice mucho de su carácter”, expresó el Distrito Escolar Independiente de Lewisville.

Continúa la búsqueda de un tercer militar desaparecido

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que un tercer integrante del servicio permanece desaparecido tras el ataque.

Las autoridades señalaron que encontraron restos humanos sin identificar, que actualmente son sometidos a pruebas para determinar su identidad.

Aumentan las bajas de soldados estadounidenses en la guerra

Con estas muertes, Estados Unidos suma al menos 17 militares fallecidos desde el inicio del conflicto con Irán.

El fin de semana también murió otro miembro del servicio en el norte de Irak durante una detonación controlada de un dron iraní derribado. Otro militar sufrió heridas menores.

Las autoridades militares indicaron que continuarán reservando información adicional hasta completar la notificación de las familias.

La guerra sigue extendiéndose por Oriente Medio

Aunque no existen tropas estadounidenses combatiendo directamente en territorio iraní, las bases militares desplegadas en Jordania, Irak, Arabia Saudita y otros países de Oriente Medio se han convertido en objetivos de ataques con drones y misiles.

El presidente Donald Trump sostiene que la ofensiva busca impedir que Irán desarrolle armas nucleares. Sin embargo, el conflicto también enfrenta creciente presión política dentro de Estados Unidos debido al aumento de bajas militares y civiles.

Mientras tanto, ambos bandos continúan atacando infraestructura estratégica, lo que ha provocado víctimas entre militares, trabajadores extranjeros y población civil en distintos países de la región.

Esta nota se realizó con información de AP.