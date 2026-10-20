Tres latinos arrestados con 4 kilos de cocaína y 10 armas

Una investigación conjunta entre la Policía de Pineville y agentes federales terminó con el decomiso de aproximadamente cuatro kilogramos de cocaína, diez armas de fuego y el arresto de tres personas en el área de Charlotte, Carolina del Norte.

El operativo se realizó el 16 de octubre, como parte de una investigación sobre presunto tráfico de drogas.

El Departamento de Policía de Pineville dijo que trabajó en colaboración con agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y oficiales de una fuerza de tarea del Departamento de Seguridad Nacional.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Ovando Gutiérrez-Pacheco, Antonio Santos-Gonzales y Efraín Torres-Mejía.

¿Cómo comenzó el operativo antidrogas en Pineville?

Según el reporte policial, los oficiales de Pineville realizaron paradas de tránsito a dos vehículos vinculados con la investigación.

Durante las intervenciones, la oficial Kimel utilizó a su perro policía, Max, para inspeccionar el exterior de ambos automóviles.

El perro, entrenado para detectar sustancias ilícitas, alertó sobre la posible presencia de drogas en los dos vehículos.

Como resultado de estas intervenciones, las autoridades reportaron el hallazgo de:

Aproximadamente dos kilogramos de cocaína.

Una pistola Glock 17L.

La Policía no especificó en cuál de los vehículos se encontraron las sustancias ni el arma.

Encuentran más cocaína y armas en complejo de apartamentos

La investigación condujo posteriormente a los agentes hasta un complejo de apartamentos, cuya ubicación no fue revelada en el comunicado.

En ese lugar, las autoridades encontraron otros dos kilogramos de cocaína y nueve armas de fuego adicionales. En total, el operativo permitió decomisar:

Evidencia incautada Cantidad Cocaína encontrada durante las paradas de tránsito 2 kilogramos Cocaína encontrada en el complejo de apartamentos 2 kilogramos Armas encontradas durante las paradas de tránsito 1 Armas encontradas en el complejo de apartamentos 9 Total de cocaína 4 kilogramos Total de armas 10

Los cuatro kilogramos de cocaína equivalen aproximadamente a 8.8 libras.

El reporte no detalla el valor estimado de la droga ni las características de las nueve armas encontradas en el complejo residencial.

¿Quiénes fueron arrestados por el operativo?

La Policía de Pineville identificó a tres personas detenidas en relación con la investigación:

Ovando Gutiérrez-Pacheco. Antonio Santos-Gonzales. Efraín Torres-Mejía.

El comunicado no especifica las edades de los detenidos, los cargos criminales que enfrentan ni el monto de sus posibles fianzas.

Tampoco ofrece información sobre su nacionalidad o situación migratoria.

Los arrestos no constituyen una declaración de culpabilidad. Los detenidos tienen derecho a la presunción de inocencia durante el proceso judicial.

Policía destaca colaboración federal

El Departamento de Policía de Pineville destacó la colaboración con las autoridades federales durante la investigación. Según la institución, el trabajo conjunto permitió identificar vehículos relacionados con el presunto tráfico de drogas y localizar sustancias ilícitas y armas adicionales.

El caso también contó con la participación de oficiales de una fuerza de tarea federal y del equipo canino de la Policía de Pineville.