Una joven latina de 19 años fue arrestada y enfrenta dos cargos de asesinato en segundo grado tras un accidente automovilístico que dejó dos muertos y varios heridos en la autopista I-277, cerca del centro de Charlotte, según las autoridades.

El accidente ocurrió durante la madrugada del domingo 18 de octubre de 2026, cuando una camioneta que circulaba en sentido contrario chocó frontalmente contra otro vehículo.

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) identificó a la sospechosa como Kati Gissel Covarrubias Barrón, de 19 años.

Según los reportes policiales, la joven habría conducido bajo los efectos del alcohol y sin una licencia válida.

¿Cómo ocurrió el choque mortal en la I-277?

De acuerdo con la investigación de CMPD, Covarrubias-Barron conducía una camioneta Toyota RAV4 cuando presuntamente realizó una vuelta en U indebida.

La maniobra la llevó a ingresar a la autopista I-277 en dirección contraria.

Según las autoridades, la conductora recorrió aproximadamente una milla sin encender las luces delanteras antes de impactar frontalmente contra un automóvil Hyundai.

La colisión ocurrió cerca del centro de Charlotte, durante las primeras horas del domingo.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente.

Dos muertos y dos heridos graves tras el choque

Dos pasajeros que viajaban en el Hyundai perdieron la vida como consecuencia del impacto.

Una de las víctimas falleció en el lugar del accidente, mientras que la segunda murió posteriormente en un hospital.

El conductor del Hyundai y otro pasajero sufrieron lesiones graves que ponen en riesgo sus vidas, según el reporte policial.

La información proporcionada no incluye los nombres ni las edades de las víctimas.

Conductora habría admitido consumir cinco bebidas alcohólicas

Durante la investigación, Covarrubias habría declarado a los oficiales que consumió aproximadamente cinco bebidas alcohólicas en un período de dos horas.

Las autoridades también señalaron que la joven no contaba con una licencia de conducir válida.

El reporte proporcionado no especifica el resultado de una prueba de alcoholemia ni establece una concentración de alcohol en sangre.

¿Qué cargos enfrenta la joven arrestada en Charlotte?

CMPD informó que Covarrubias enfrenta múltiples acusaciones penales relacionadas con el accidente, entre ellas:

Dos cargos de asesinato en segundo grado.

Dos cargos por lesiones graves causadas mediante un vehículo.

Conducción temeraria.

Su primera comparecencia judicial estaba programada para el lunes 19 de octubre de 2026.

Las autoridades no proporcionaron información sobre el monto de una posible fianza ni sobre otras medidas judiciales.

Los cargos constituyen acusaciones penales y la joven se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.