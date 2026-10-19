Más de 100 personas se reunieron en Charlotte el sábado 17 de octubre para participar en una jornada que combinó música, presentaciones artísticas y una caminata colectiva hacia un centro de votación anticipada, con el objetivo de promover la participación ciudadana entre la comunidad latina.

Una caminata hacia las urnas

La actividad, organizada por Carolina Migrant Network, Raíces Latino Arts y otras organizaciones, comenzó en Victoria Yards, donde los asistentes escucharon discursos y mensajes sobre la importancia del voto de los latinos.

Luego, a las 2:00 p.m., los participantes, junto a los bailarines de samba y percusión, caminaron hasta el centro de votación anticipada Hal Marshall Annex. Allí, los mariachis recibieron a quienes acudieron a ejercer su derecho al voto. Entre ellos, latinos que votaron por primera vez.

Según datos oficiales de la Junta Electoral del condado de Mecklenburg, 59,559 personas habían votado anticipadamente, de las cuales 2,789 se identificaron como latinas, de acuerdo con las cifras proporcionadas hasta este domingo 18 de octubre.

¿Hasta cuándo se puede votar de forma anticipada?

La votación anticipada para las elecciones generales de 2026 comenzó el jueves 15 de octubre y finalizará el sábado 31 de octubre, a las 3:00 p.m. El día oficial de las elecciones será el martes 3 de noviembre.

En el condado de Mecklenburg, los votantes pueden acudir a cualquiera de los centros habilitados para la votación anticipada, sin necesidad de dirigirse al recinto electoral que les corresponde el día de las elecciones.

Los horarios de atención son:

De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 7:30 p.m.

Sábados: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Domingos: de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Las personas pueden consultar las ubicaciones y los horarios de los centros de votación en el siguiente enlace.