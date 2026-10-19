Charlotte: Exposición fotográfica celebra rostros de latinos

La diversidad, las historias y la identidad de la comunidad latina serán protagonistas de una exposición fotográfica gratuita para el público en Charlotte. El fotógrafo John Mejía presentará Latinx Portraits, somos muchas historias, una muestra que busca reflejar la esencia y humanidad de los latinos a través de sus rostros.

La inauguración será el sábado 24 de octubre de 2026, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., en Manolo's Bakery, ubicado en 4405 Central Avenue, Charlotte.

La exposición incluirá entre 18 y 20 retratos de integrantes de la comunidad latina, seleccionados por el fotógrafo.

¿Qué es Latinx Portraits?

Latinx Portraits es un proyecto fotográfico de John Mejía que busca dar visibilidad a la diversidad de la comunidad latina mediante retratos de sus integrantes.

El propósito de la iniciativa es mostrar que detrás de cada rostro existe una historia, una identidad y una experiencia humana que merece ser reconocida.

A través de sus fotografías, Mejía propone una mirada a las personas que forman parte de la comunidad latina, destacando su individualidad y sus vínculos culturales.

La exposición busca poner un rostro a la comunidad latina de Charlotte, mediante imágenes de personas que han compartido sus historias con el fotógrafo.

Entre 18 y 20 retratos estarán en exhibición

“La idea surgió hace 10 años, cuando empezó todo este sentimiento antiinmigrante. Yo quería hacer algo para demostrar nuestra humanidad”, asegura Mejía. “Cuando tomo una fotografía, quiero que la imagen sea honesta, que capture un momento de esa persona.”

Mejía anunció que se encuentra en la etapa final de selección de las fotografías que formarán parte de la muestra, la cual le tomó tres años compilar.

Según explicó, la iniciativa fue posible gracias a quienes aceptaron compartir sus historias y posar frente a su cámara.

Música, café y arte en Manolo's Bakery

La inauguración de Latinx Portraits también ofrecerá un espacio de esparcimiento y socialización para la comunidad.

Los organizadores anunciaron música, pequeños bocadillos, café y la posibilidad de disfrutar de un momento de baile durante la actividad.

La muestra permitirá que los visitantes conozcan el trabajo de Mejía y se acerquen a las historias representadas en las fotografías.

¿Cuándo y dónde será la exposición en Charlotte?

Estos son los detalles anunciados para la inauguración:

Evento: Exposición fotográfica Latinx Portraits.

Exposición fotográfica Latinx Portraits. Fotógrafo: John Mejía.

John Mejía. Fecha: sábado 24 de octubre.

sábado 24 de octubre. Horario: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

4:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar: Manolo's Bakery.

Manolo's Bakery. Dirección: 4405 Central Avenue, Charlotte, NC.

4405 Central Avenue, Charlotte, NC. Fotografías: Entre 18 y 20 retratos.

Para conocer más sobre el proyecto, los interesados pueden visitar latinxportraits9.wordpress.com o consultar la cuenta de Instagram del fotógrafo, @jmml2.

La exposición ofrece una oportunidad para conocer la diversidad de la comunidad latina de Charlotte a través de la fotografía y las historias de sus protagonistas.