Más de 1,200 latinos mueren al año en el trabajo; ¿cuál es la principal causa?

Una persona murió y otra resultó gravemente herida tras un accidente ocurrido el 14 de julio en la Interestatal 95, en el condado de Johnston, Carolina del Norte. Según la investigación preliminar, un neumático de una grúa de construcción reventó, lo que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo y este volcara sobre el separador central. El pasajero, Félix Guadalupe Reta, de 47 años, falleció a causa de las lesiones. El conductor, Wilson Jacob Brick, de 46 años, fue trasladado en estado crítico a un hospital, mientras las autoridades continúan investigando las causas del accidente. Lamentablemente, este no es un incidente aislado en donde mueren latinos mientras realizan su trabajo.

Cada año, miles de inmigrantes llegan a Estados Unidos buscando mejores oportunidades. Sin embargo, muchos terminan en los empleos más peligrosos del país, donde el riesgo de sufrir un accidente grave o perder la vida forma parte de la rutina.

Las cifras más recientes del Consejo Nacional de Seguridad (NSC) y de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) muestran una realidad preocupante. Entre 2017 y 2024, las muertes laborales de trabajadores latinos aumentaron de 903 a 1,229 casos anuales, el nivel más alto registrado hasta ahora.

Principales causas de muertes en el trabajo

Los datos revelan que, a nivel nacional, la mayoría de las muertes ocurre por causas conocidas y en muchos casos prevenibles. De las 1,229 fatalidades laborales registradas en todo el país en 2024, estas son las principales causas:

Los incidentes de transporte representan el 33 % de los fallecimientos. Les siguen las caídas, resbalones y tropiezos con el 24 %, y el contacto con maquinaria u objetos con el 18 %. En conjunto, estas tres causas concentran más del 75 % de las muertes laborales.

Muchos de estos accidentes podrían evitarse con mejores medidas de seguridad, capacitación y supervisión en los lugares de trabajo.

Causas de muertes en el trabajo durante 2024

Puesto Causa Número total de muertes Porcentaje 1 Incidentes de transporte 407 33 % 2 Caídas, resbalones y tropiezos 298 24 % 3 Contacto con maquinaria u objetos 217 18 % 4 Exposición a sustancias o ambientes nocivos 175 14 % 5 Actos violentos 111 9 %

Los inmigrantes trabajan donde existe mayor peligro

Los trabajadores nacidos en el extranjero tienen una fuerte presencia en industrias con altos niveles de riesgo.

Según los datos más recientes, casi el 30 % trabaja en construcción, el 24.4 % en transporte, el 21.9 % en agricultura y el 20.2 % en manufactura. Estos sectores registran algunos de los accidentes más graves y frecuentes.

Esto no significa que todos los accidentes ocurran únicamente allí, pero sí evidencia que el riesgo se concentra en actividades donde los inmigrantes representan una parte importante de la fuerza laboral.

“Tras un accidente grave o muerte, algunas familias optan por no denunciar por temor a las consecuencias migratorias o a perder su sustento económico. Esto genera una doble vulnerabilidad: no solo enfrentan la pérdida o la lesión, sino también barreras para acceder a justicia y compensación”, aseguró el abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC.

Lesionarse también puede provocar una crisis económica

El impacto no termina cuando un trabajador sobrevive al accidente.

Un estudio publicado en 2026 sobre lesiones laborales en inmigrantes encontró que la mitad de los pacientes recibió atención médica gratuita. Sin embargo, esos casos concentraron casi el 70 % de los costos médicos, superando los $2.2 millones.

La investigación también mostró que la compensación laboral cubrió apenas el 15 % de los casos, lo que refleja las dificultades que enfrentan muchos inmigrantes para acceder a este beneficio. Contratos informales, desconocimiento de sus derechos y barreras migratorias limitan el acceso a estas protecciones.

Un problema que sigue sin resolverse

En ocho años, 8,881 trabajadores latinos murieron mientras desempeñaban su labor. Aunque el crecimiento de las cifras se ha estabilizado, las muertes continúan por encima de 1,000 cada año.

Los datos muestran que los trabajadores inmigrantes sostienen sectores esenciales de la economía estadounidense, pero también enfrentan los mayores riesgos y más obstáculos para recibir protección cuando ocurre un accidente.

“El marco legal reconoce derechos laborales básicos independientemente del estatus migratorio, pero en la práctica el acceso a esos derechos sigue siendo limitado para muchos trabajadores”, concluyó el abogado Quiroga.

Conocer los derechos laborales, exigir condiciones seguras y reportar prácticas peligrosas puede marcar la diferencia entre regresar a casa o convertirse en una estadística.