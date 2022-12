La capital de Carolina del Norte, la ciudad de Raleigh, tendría el segundo mejor mercado inmobiliario para el 2023, de acuerdo a un informe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR).

El economista jefe y vicepresidente sénior de investigación de NAR, Lawrence Yun, hizo este pronóstico en el informe On the Horizon: Markets to Watch in 2023 and Beyond.

Yun dijo que la organización espera que el siguiente año se vendan 4,780,000 viviendas en todo el país.

Sin embargo, Yun también señaló que las ventas disminuirán un 6,8 % en comparación con el año 2022, que fue de 5,130,000 viviendas.

Los precios que se han manejado al día de hoy se mantendrán estables alcanzando como precio promedio los $385,800. En 2022 fue de $384,500, un 0.3 % menos que el pronóstico del siguiente año.

"La mitad del país puede experimentar pequeños aumentos de precios, mientras que la otra mitad puede experimentar ligeras disminuciones de precios. Sin embargo, los mercados de California pueden ser la excepción, con San Francisco, por ejemplo, que probablemente registre caídas de precios del 10 % al 15 %." dijo Yun en la cuarta Cumbre Anual de Pronósticos de Bienes Raíces de fin de año de NAR.

En el caso de los precios de alquiler de viviendas, Yun y la NAR prevén que aumenten un 5 % el siguiente año. En el 2022 estos precios se dispararon hasta un 7 %.

Raleigh cumplió muy bien los parámetros que uso la NAR. (Foto Nittaya/Adobe Stock)

De igual forma, la tasa hipotecaria fija a 30 años quedaría estable a 5.7 %, esto en caso que la Reserva Federal comience a reducir las alzas que implementado para combatir la inflación.

Raleigh y el mercado inmobiliario para el 2023

La ciudad de Raleigh cumplió los parámetros de la NAR para ser pronosticada como la que tendrá el segundo mejor mercado inmobiliario del 2023.

Para lograr esta clasificación, la NAR se enfocó en estos indicadores económicos:

Mejor asequibilidad de la vivienda. Mayor número de inquilinos que pueden permitirse comprar una casa de precio medio. Mayor crecimiento del empleo. Un crecimiento más rápido de los puestos de trabajo en la industria de la información. Mayor participación de la industria de la información en los respectivos PIB locales. Beneficios de la migración. Acciones de teletrabajo de los trabajadores. Crecimiento demográfico más rápido. Crecimiento más rápido del inventario de viviendas activas. Menor escasez de viviendas.

Tras el análisis, Raleigh se ubicó como la segunda metrópoli con mejor panorama inmobiliario y solo fue superada por Atlanta, Georgia.

Cabe destacar que las 10 primeras ciudades en el informe se ubican todas en el sur del país.

"La demanda de vivienda continúa superando la oferta. Las condiciones económicas vigentes en los 10 principales mercados de EE. UU., todos ellos ubicados en el sur, brindan el respaldo para que los precios de las viviendas aumenten al menos un 5 % en 2023." aseguró Yun.

La lista completa de ciudades con mejor pronóstico de de mercado inmobiliario para el 2023 es la siguiente: