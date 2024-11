Para Erendira Méndez, una latina oriunda de México, no contar con un seguro médico era una pesadilla. Padece de una falla renal que la obliga a realizarse diálisis todos los días y que ha afectado no solo su salud, su economía y la de su familia. Sin embargo, este 1.º de noviembre marcó un punto de inflexión para ella y miles de beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), quienes ahora podrán acceder a seguros médicos a bajo precio a través de HealthCare.gov.

Hasta $70,000 en gastos médicos: “La primera vez que vi una factura casi me desmayo”

La apertura de la inscripción ha traído consigo un rayo de esperanza para Erendira, quien contó a La Noticia como desde su diagnóstico, en el 2019, enfrentó un complicado camino tratando la enfermedad y costos médicos que superan los $70,000.

“La primera vez que vi una factura casi me desmayo y siento que, para unos, estamos a una enfermedad crónica de quedarnos en la calle. Porque uno viene a este país con la intención de mejorar, uno tiene muchas metas y de repente nada más te preocupa sobrevivir y tener una buena calidad de vida, algo que es difícil”, contó.

Erendira cuenta que llegar a una deuda médica de $70,000 solo le tomó seis meses de tratamiento de diálisis peritoneal. Sin embargo, depende de ellos para poder tener una calidad de vida. Asegura que la angustia por los gastos complicó su recuperación.

“Me llegaban las facturas de $50,000. Las vitaminas me costaban $200, a veces $300. Es algo ridículo, porque no era solamente el estrés la enfermedad y de realizarse diálisis todos los días por seis y hasta por 12 horas, era también el peso financiero por no tener atención médica asequible. Uno siente que de alguna manera te quitan un poco de tu dignidad por no poder acceder a cuidados de calidad por un tema financiero”, contó.

“Tener un seguro médico accesible es algo de vida y muerte”

Recuerda que cuando se anunció la expansión del Medicaid en septiembre del 2023 creía que esto ayudaría a aliviar su carga con los gastos médicos, pero al no calificar, pensó que todo estaba perdido y tendría que vivir eternamente en deudas.

“En ese tiempo no se sabía si iban a aceptar a los jóvenes con DACA y cuando se abrió el mercado de seguros fue muy decepcionante. Fue triste cuando nos dijeron que no íbamos a calificar, que no nos iban a incluir”, dijo.

Fue en mayo de este 2024, cuando la administración del presidente Joe Biden anunció que los beneficiarios de DACA serían considerados “legalmente presentes” para inscribirse en planes de salud del Affordable Care Act (Obamacare). Desde ese momento, Erendira cuenta que esperó con ansias a que la medida se hiciera realidad este 1.º de noviembre. Cree que si esto se hubiera anunciado antes, habría tenido un impacto positivo en su salud.

“Yo siento que si hubiera tenido acceso a un seguro médico, tal vez hubiera prevenido muchísimas cosas, porque cuando me diagnosticaron ya era demasiado tarde. Esta es una enfermedad silenciosa que no tenía muchas banderitas rojas como para que yo me preocupara, simplemente fui a un chequeo y fue cuando me dijeron que ya estaba muy avanzada la enfermedad y lo que terminó de enfermar fue que me dio COVID. Esto dañó la poca función renal que tenía y allí empezó el proceso de diálisis”, añadió.

Erendira, quien ahora trabaja como navegadora de seguros médicos, comparte su experiencia con la esperanza de ayudar a otros que atraviesan situaciones similares. Pero además, con la alegría de que ahora, por contar con un médico, su nombre podrá estar en una lista de trasplantes.

“Para muchos tener un seguro médico accesible es algo de vida y muerte. Es el poder acceder a sus medicamentos, a un doctor para prevenir enfermedades y para detectarlas a tiempo. Hay muchos pacientes con diabetes, cáncer y con muchas enfermedades que jamás han ido a un médico porque no tienen acceso a un seguro y tienen temor a los gastos médicos. Saben que ir al hospital puede significar dejar de pagar la renta o comprar menos comida para sus hijos”, lamentó.

Llamado a inscribirse antes del 15 de enero

Durante una reciente conferencia de prensa organizada por el Centro de Apoyo Legal de Charlotte este viernes 1° de noviembre, expertos resaltan cómo el cambio de normativa que ofrece cobertura médica accesible a beneficiarios de DACA tendrá un cambio significativo en la comunidad inmigrante de Carolina del Norte, donde se beneficiarán cerca de 20,000 personas.

“El primero de noviembre marcó un día significativo y un hito importante para los beneficiarios de DACA, porque no solamente tendrán acceso a un plan de salud asequible. También podrán calificar para créditos fiscales por primas y otros ahorros que reducirán el costo de esos planes”, dijo Natalie Marles, gerente del programa de Navegadores de Seguros de Salud del Centro de Apoyo Legal de Charlotte.

Después de la rueda de prensa, el centro legal ofreció una clínica gratuita para ayudar a quienes viven en los condados de Cabarrus, Mecklenburg y Union y califican a inscribirse en una cobertura médica de salud subsidiada.

“Con estos cambios, ahora cuatro de cada cinco inscritos en healthcare.gov podrán encontrar cobertura de salud por menos de $10 al mes. Así que la nueva regla federal proporciona atención de calidad y tranquilidad para muchos que han carecido de acceso durante demasiado tiempo”, dijo Nicholas Riggs, director del Consorcio de Navegadores de Carolina del Norte.

Quien además alentó a quienes no se han inscrito a hacerlo antes del 15 de enero, para no perder la oportunidad.

De izquierda a derecha, directora del Programa de Apoyo Familiar y Atención Médica del Centro de Apoyo Legal de Charlotte, Cassidy Estes-Rogers; navegadora de seguros médicos Erendira Méndez; director del Consorcio de Navegadores de Carolina del Norte, Nicholas Riggs; directora ejecutiva del Centro de Salud Comunitaria de Charlotte, Carolyn Allison; gerente del programa de Navegadores de Seguros de Salud del Centro de Apoyo Legal de Charlotte, Natalie Marles.

Clínica gratuita para asistir a residentes de los condados de Cabarrus, Mecklenburg y Union que califican para inscribirse en cobertura médica subsidiada.

"En un futuro me gustaría ver que en Carolina del Norte ofrezcan seguro a los latinos que son indocumentados, aquellos que no tienen estatus inmigratorio, pero necesitan una cobertura médica", dijo el navegador de seguros, Fausto González a La Noticia.

Erendira Méndez, beneficiaria de DACA.

¿Dónde obtener ayuda gratuita y en español?

“Si alguien necesita ayuda con su solicitud, nosotros en el Consorcio de Navegadores de Carolina del Norte podemos ayudar. Solo debe llamar al 855-733-3711, o visitar ncnavigator.org para programar una cita gratuita”, alentó.

Carolyn Allison, directora ejecutiva del Centro de Salud Comunitaria de Charlotte, comentó que desde el 2016, aproximadamente el 95 % de los pacientes de esta entidad no contaban con seguro médico (el 61 % de estos pacientes son latinos). Sin embargo, las cifras actuales indican que esta cifra disminuyó a un 72 %, lo que significa un avance, pero también que aún falta camino por recorrer, tanto en la ampliación de la cobertura como en la iniciativa de la comunidad latina de inscribirse en estas coberturas.

“Hay casi 148,000 individuos que aún no tienen seguro médico en el condado de Mecklenburg. Cuando tuvimos la expansión de Medicaid todos estábamos emocionados. Esto fue hace un año, pero tomó tiempo para que las personas se inscribieran y pasaran por el proceso para obtener la cobertura”, añadió.

Junto con decir esto, Allison y otras autoridades invitaron a los latinos para inscribirse lo antes posible. Indicaron que, de hacerlo antes de que finalice noviembre, va a significar que, a partir del 1° de diciembre, contarán con cobertura médica.

Para reservar una cita gratuita con un navegador local, puedes hacer una cita llamando al 1-855-733-3711 o localmente al 980-256-3782. También puedes hacerla en línea a través del siguiente enlace.

