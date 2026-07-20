Las banderas rojas se encuentran en algunas playas de la costa de Carolina del Norte y te contamos de qué se trata esta advertencia.

Y es que mientras el calor azota gran parte del estado, sobre todo en la zona central, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emitió advertencias para las costas de las Carolinas.

¿Por qué hay banderas rojas en toda la Costa de Carolina del Norte?

De acuerdo con NWS actualmente hay corrientes de resaca en algunas áreas de la costa y según informaron las propias autoridades, estas se consideran "el peligro más mortal y común al que se enfrentan las personas en las playas de Carolina del Norte y Sur".

De acuerdo con la Asociación de Salvamento de Estados Unidos, las corrientes de resaca son responsables de alrededor de 100 ahogamientos cada año en Estados Unidos y más del 80 % de los rescates salvavidas.

Entre 2000 y 2025, el NWS registró 196 ahogamientos confirmados por corrientes de resaca en las Carolinas, lo que representa un promedio de 8 muertes al año. De este total, cerca del 60-70% ocurren en playas de Carolina del Norte.

¿Cuál es la alerta que emitió el servicio meteorológico?

Las autoridades colocaron banderas rojas, que son una señal de alerta por corriente de resaca, lo que significa que no es seguro nadar.

NWS (Oficina de Newport/Morehead City) emitió una alerta este 19 de julio de "Día de Bandera Roja" por riesgo alto de corrientes de resaca y fuertes corrientes a lo largo de la costa, afectando especialmente a las playas al sur de Cape Hatteras como Frisco, Hatteras Village y la isla de Ocracoke.

Para este 20 de julio aún se mantiene vigente la alerta por corrientes de resaca a lo largo de gran parte de la costa. Las Zonas afectadas Incluye playas como:

Topsail Beach

Wrightsville Beach

Carolina Beach

Ocracoke

Shackleford Banks

La zona sur de Cape Hatteras

Corrientes de resaca: qué son y qué hacer si quedo atrapado en una

El Servicio Nacional de Meteorología describe a las corrientes de resaca como fuertes corrientes de agua canalizadas que regresan al océano desde la costa que, por lo general, se forman en las roturas delos bancos de arena y cerca de estructuras como embarcaderos y muelles, encontrándose comúnmente en cualquier playa donde haya olas rompientes.

Las corrientes de resaca actúan como cintas de correr en el océano, con velocidades promedio de 1 a 2 pies por segundo, pero incluso pueden llegar hasta 8 pies. Aunque no arrastran a las personas bajo el agua, el riesgo es que las alejan de la costa hacia aguas profundas.

Si te encuentras en una corriente de resaca, se recomienda mantener la calma y nadar en paralelo a la orilla para salir de la corriente que potencialmente te adentraría más y más en el mar. Al nadar fuera de la corriente de resaca, puedes colocarte nuevamente en la zona de las olas, que te ayudarán a volver a la orilla.

La corriente de resaca (rip current) puede llevarte a aguas profundas / Crédito: NOAA y NWS

No olvides mantener la calma y así puedes pedir pedir ayuda con la mano a quienes estén en la orilla. A través de redes sociales, como TikTok, se alerta constantemente de estas corrientes, cómo detectarlas y cómo salir de ellas.