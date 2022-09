Yahel Flores llegó por primera vez a Estados Unidos desde México con su familia a los 7 años. 21 años después, es padre y defensor de los empresarios latinos a través de la American Business Immigration Coalition. Pero su estatus migratorio sigue incierto, a la espera de lo que suceda con el fallo de DACA.

En las próximas semanas, un tribunal federal de apelaciones determinará el futuro de más de 600,000 residentes de EE. UU. como Flores, conocidos como "dreamers" o “soñadores” después de la fallida Ley DREAM. El caso se centra en la legalidad del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA en inglés.

La política establecida por la presidencia de Barack Obama fue concebida como una solución temporal para las personas indocumentadas traídas a los Estados Unidos cuando eran niños. Una década después, aún no existe una alternativa legislativa a DACA ni un camino hacia un estatus migratorio permanente para las personas como Flores.

Podría interesarte:

Una década después de DACA, los soñadores de Carolina del Norte siguen en el limbo - La Noticia

Quien vive con la ansiedad constante de que le puedan quitar la vida que ha establecido en Carolina del Norte.

“Imagina que tienes todo despojado. Te quitan la licencia de conducir. Te quitan tu capacidad para trabajar legalmente, tu número de Seguro Social”, dijo Flores. “Imagínate que te quitan todo. ¿Cómo mantienes a tu familia?”.

Ese es un escenario que teme, si la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito dictamina en contra de la legalidad de DACA. Flores advierte que unos 23,000 beneficiarios de DACA en Carolina del Norte están a riesgo de perder su estatus legal.

“Podrían ser médicos; podrían ser abogados; podrían ser electricistas”, dijo Flores. “Y les estamos quitando sus posibilidades”.

Yahel Flores, a la derecha, fue parte de un grupo de las Carolinas que viajó al capitolio en junio para reunirse con legisladores y otros políticos para promover una solución para los recipientes de DACA. - Foto: American Business Immigration Coalition

El caso, encabezado por el estado de Texas, pretende determinar si la administración de Obama tenía la autoridad para establecer DACA y si Texas ha sido perjudicado por los costos de los servicios sociales proporcionados a los llamados "soñadores" o “dreamers”.

'No hacen nada'

Independientemente del fallo de la corte, la lucha para los beneficiarios de DACA continuará, dice la abogada de inmigración Sharon Dove.

“No hay camino a la ciudadanía. No hay camino hacia una tarjeta verde o un estatus de residente permanente legal. Entonces, el beneficio que puede conferir a las personas es muy, muy limitado”, dijo Dove. “Algo que escuchamos a los 'Dreamers' decir es que no pueden dar nada por sentado. No se pueden encariñar. Sus vidas aquí no son permanentes. Y esa es realmente una forma terrible en que los hacemos vivir”.

El 'Dreamer' Juan Carlos Cerda, radicado en Texas, se preocupa por su futuro y la posibilidad de perder su derecho al trabajo. Ahora es el director de Texas de la American Business Immigration Coalition, donde trabaja Flores. Perdió un trabajo de enseñanza anteriormente debido a un retraso del gobierno en la renovación de su permiso de trabajo.

“Este litigio y este vaivén político es agotador mentalmente, porque tenemos políticos que dicen que nos apoyan. Dicen que en principio están de acuerdo en que no deberíamos tener que dejar el único hogar que conocemos, pero luego no hacen nada al respecto”, dijo Cerda.

Anticipa más litigios después del fallo de la corte de apelaciones. Lo que se necesita, dice, es una solución del Congreso.

“El fallo de la corte simplemente extendería nuestra ansiedad, extendería esta incertidumbre”, dijo Cerda. “Y solo el Congreso puede solucionar eso”.

La lucha en Carolina del Norte y la presión a los funcionarios electos continuarán, dice Flores.

“Parece que están jugando con nosotros. Y esa es la forma más simple en que puedes decirlo”, dijo. “Es hora de tomar medidas reales en lugar de mantenernos en el limbo en esta área gris”.

Flores dijo que se aferra a un realismo esperanzador de que, mientras la lucha continúa, eventualmente se logrará una solución para los "soñadores".

Esta historia fue producida mediante una colaboración entre WFAE y La Noticia. Puedes leerla en inglés en WFAE. This story is available in English on WFAE.