Mauricio Restrepo era un ejemplo casi perfecto de cómo las escuelas de Charlotte-Mecklenburg pueden aumentar la representación latina entre sus educadores.

Cuando él y su esposa se mudaron a Charlotte, trabajaba en la industria de los restaurantes. Un vecino le habló sobre una nueva posición en Hornets Nest Elementary School.

“Necesitaban un intérprete, básicamente, entonces era una posición como intermediario entre las familias y los padres,” recuerda Restrepo.

Restrepo, cuyos padres vinieron a Estados Unidos desde Colombia, creció hablando español. Le dieron el trabajo y después de un año se inscribió en Teach Charlotte. El programa, que ya no existe, estaba modelado con base a la iniciativa nacional Teach For America. Proveía entrenamiento intensivo en el verano y experiencia práctica en clases que permitía darle trabajo de profesores a personas que no tenían un título de educación universitaria.

Restrepo ya tenía un diploma en español. Después del entrenamiento, comenzó a trabajar como profesor de español en West Mecklenburg High School.

“En mi primer año me convertí en el encargado del departamento,” comentó Restrepo.

Aspirando a la dirección

En su tercer año, el departamento de recursos humanos de CMS invitó a los profesores latinos a escuchar una presentación sobre la experiencia colaborativa con UNC Charlotte. Comenzó en el 2017 con el fin específico de atraer a un mayor número de educadores latinos para ocupar posiciones directivas. El programa les ofrecía la posibilidad de obtener una maestría y recibir preparación práctica en persona.

“Y lo hice,” dijo Restrepo.

Jim Watson, un profesor de la Universida de Carolina del Norte (UNC) en Charlotte que ayudó a crear el programa, lo recuerda como “uno de los estudiantes brillantes, probablemente uno de los más sólidos.”

Restrepo terminó el programa y obtuvo su maestría en administración escolar. Ahora trabaja como subdirector, pero no en CMS. Trabaja en A.L. Brown High School en Kannapolis.

Watson dice que 16 educadores latinos han entrado al programa y diez se han graduado. Sólo dos trabajan en posiciones administrativas en CMS. Mientras tanto, el distrito ha visto disminuido el número de directores latinos. Contaban con tres cuando Restrepo estaba en el programa. Ahora solo hay uno en sus 180 escuelas.

Watson dice que puede que esto no sea culpa del distrito.

“Cuando estas personas se gradúan, son profesionales que la gente quiere'', comentó Watson. “Eres un administrador bilingüe con una maestría en administración escolar, la gente te va a elegir.”

El obstáculo va más allá de CMS

Los obstáculos con los que se ha encontrado CMS para aumentar la cantidad de directores latinos ilustran problemas a nivel estatal. El Gobernador Roy Cooper, ha urgido al estado a contratar a más educadores de comunidades minoritarias en las escuelas públicas para satisfacer las necesidades de un cuerpo estudiantil cada vez más diverso.

En CMS, 40,000 estudiantes latinos representan el 28.5 % de todos los estudiantes. En cerca de tres docenas, de las 180 escuelas del distrito, los estudiantes latinos sobrepasan en cantidad a sus compañeros afroamericanos y blancos.

Restrepo pasó su segundo año del programa de preparación de directores en una de estas escuelas: Charlotte East Language Academy. Obtuvo entrenamiento en persona por parte de Carmen Concepción, hija de inmigrantes mexicanos y cubanos. Era una de los tres directores latinos en CMS de ese momento y acaba de inaugurar la escuela bilingüe.

Restrepo dice que fue una gran experiencia y que esperaba seguir trabajando en CMS. Sin embargo, cuando terminó el programa en mayo del 2019, CMS no tenía ninguna posición administrativa disponible. A.L. Brown, el único programa de bachillerato en el sistema de Kannapolis City Schools, sí la tenía.

“No podía esperar,” explicó. “En ese momento no podía imaginar volver a dar clases, tenía muchos deseos y tenía que hacer lo que quería hacer.”

Subdirector Mauricio Restrepo habla con una clase de inglés como segundo idioma.



No es solo algo de las ciudades grandes

Según los números, ningún distrito en Carolina del Norte tiene tantos estudiantes latinos como CMS. Sin embargo, en Kannapolis, con alrededor de 5,300 estudiantes en total, los latinos hacen parte del 37 % de todo el cuerpo estudiantil, sobrepasando a los estudiantes blancos y afroamericanos.

Al igual que en CMS, los latinos están subrepresentados como educadores en Kannapolis, siendo menos del 3 % de la administración y del cuerpo docente.

Pero el enfoque en las familias hispanohablantes es evidente cuando se llama a A.L.Brown High, en donde el mensaje grabado se oye en inglés y español.

En la oficina hay dos trabajadores que hablan español, además de una consejera, un coordinador de medios, bastantes profesores, y por supuesto el vicedirector Mauricio Restrepo.

Restrepo dice que es importante comunicarse con las familias y estudiantes que están aprendiendo inglés. Su experiencia como hijo de inmigrantes también impacta su relación con los estudiantes. Dice que les cuenta que su trabajo es mejorar la vida de sus familias, incluidos a sus padres quienes los trajeron a este país.

“Dejaron atrás a sus familias, amigos. Dejaron sus vidas para darles a sus hijos una mejor vida,” explicó Restrepo. “Y cuando los niños no se comportan, no van a clase, no hacen sus trabajos, es una conversación que tengo que tener con ellos: Sus padres sacrificaron todo para darles estas oportunidades.”

Cambios en liderazgo implican dificultades

¿Por qué no está funcionando mejor el programa que preparó a Restrepo para llenar los rangos de liderazgo de CMS?

Watson, de la UNCC dice que el cambio en liderazgo es uno de los problemas. El programa comenzó bajo el mandato del Superintendente Clayton Wilcox, quien es de ascendencia mexicana. Wilcox dejó su trabajo en agosto del 2019, por razones que él y el consejo escolar acordaron no divulgar.

Unos meses después, las Escuelas de Winston Salem-Forsyth contrataron a Jevelyn Bonner-Reed como jefa de recursos humanos. Anteriormente había sido la persona encargada de contratar a educadores latinos en el Departamento de Recursos Humanos de CMS.

“Eso fue un golpe muy fuerte para nosotros porque habíamos desarrollado una buena relación con ella,” dijo Watson.

El nuevo distrito de Bonner-Reed contrató a Concepción, la directora de CMS que había guiado a Restrepo. Actualmente supervisa varias escuelas en Winston Salem-Forsyth. El distrito también contrató a otros ex alumnos que se graduaron del programa de CMS de desarrollo de directores.

Watson señala que otros han ido a una escuela privada subvencionada y un grupo de educación Cristiano. Uno decidió quedarse como profesor en CMS. Algunos de los graduados están en posiciones administrativas en CMS pero aún no son directores.

Watson reconoce que hasta el momento “no se puede demostrar que hayamos hecho una diferencia estadística.”

“Ahora, sí creo que hemos atraído gente a la cadena que no teníamos antes”, agregó. Y durante los próximos años el tiempo lo dirá.”

Escasez de profesores restringe grupo de futuros directores

Uno de los desafíos del programa es pescar en un estanque pequeño. Tan solo el 2 % de los profesores en CMS son latinos. Es también el caso de los profesores en Carolina del Norte. Cooper y el cuerpo especial que nombró en 2019 han lanzado una misión para contratar a más profesores de comunidades minoritarias para programas de educación en universidades y en las aulas de clases en escuelas públicas. Pero dicen que el trabajo podría tomar años.

Y el COVID-19 lo ha complicado todo. CMS está lidiando con agotamiento, renuncias por parte de todo tipo de profesores al igual que en los distritos alrededor del país. Y Watson dice que las reuniones de interés son más difíciles ahora.

“Los últimos años hemos tenido que hacerlo virtualmente y no hemos tenido la misma asistencia que tenemos normalmente,” comentó Watson.

Watson espera poder reunirse con el Superintendente Earnest Winston pronto, quien asumió la posición de Wilcox. Quiere asegurarse que el programa de directores haga parte de la estrategia del distrito para ayudar a recuperar a los estudiantes latinos de las complicaciones de la pandemia.

En cuanto a Restrepo, aún está comenzando su carrera. Dice que no está fuera de discusión volver a CMS como director algún día.

