La discriminación en la vivienda puede tomar varias formas. Algunas son obvias, como decirle que por ser inmigrante no le quieren vender una casa. Pero existen otras formas de discriminación que actúan una forma más sutil.

La discriminación en la vivienda es generalmente un tratamiento diferente en base de una de las siete categorías de “clases protegidas”, dijo a La Noticia Lauren Brasil, abogada supervisora en el Proyecto de Vivienda Justa (Fair Housing Project) de Legal Aid NC.

¿Cuáles son las clases protegidas?

Las siguientes categorías de identidades son las “clases protegidas” que son identificadas bajo la Ley de Vivienda Justa, que ayuda a defender contra la discriminación en la vivienda.

Raza Color Origen nacional Religión Género Estado familiar (familias con niños) Discapacidad (física o mental).

Si usted se identifica en una de estas categorías, es ilegal que lo discriminen. Pero ¿qué si no le dicen de manera tan abierta que una de esas identidades es la razón por lo cual no puede habitar en una vivienda?

“La mayoría de la gente está familiarizada con las formas más obvias”, dijo Brasil. Pero “creo que es importante recordar que a veces hay políticas que parecen ser neutrales, pero en realidad niegan desproporcionadamente oportunidades de vivienda a las personas en clases protegidas”.

¿Cómo sabré si es discriminación?

“Cuando un propietario toma una acción o decisión sobre una vivienda en base de una de esas categorías, puede ser una forma de discriminación”, dijo Brasil. “A veces, alguien simplemente tendrá la sensación de que no lo están tratando bien”.

Algunos casos que Brasil dice que ven seguido en Fair Housing NC incluyen:

Restringir el número de personas que pueden vivir en una unidad , basado en el número de recamaras , en vez del tamaño de la vivienda. Esto puede ser discriminación de estado familiar.

en una , basado en el número de , en vez del tamaño de la vivienda. Esto puede ser de estado familiar. Negar a toda persona que ha sido detenida , pero no condenada , de un crimen en su verificación de antecedentes . Esto puede ser discriminación contra su raza o color. Debido a la vigilancia excesiva por policías en las comunidades de color, esto puede impactar desproporcionadamente a las minorías.

, pero no , de un crimen en su verificación de . Esto puede ser discriminación contra su raza o color. Debido a la por policías en las de color, esto puede impactar a las minorías. Cobrar tarifas por mascotas cuando son animales de asistencia . Esto puede ser discriminación de discapacidad .

de . Esto puede ser discriminación de . Negar que una víctima de abuso doméstico viva en una unidad. Las mujeres suelen ser más impactadas por la violencia doméstica, entonces esto podría ser discriminación por género.

“Afectando a la comunidad latina en particular, vemos quejas sobre barreras de idioma y documentos traducidos, que a veces pueden ser un problema de vivienda justa”, dijo Brasil. “Depende de si es un proveedor de vivienda que recibe fondos federales y es requerido por el Título VI a proporcionar documentos traducidos”.

Ejemplos de discriminación sutil

Afirmando falsamente que una unidad no está disponible: Si le ofrecen una vivienda para alquilar y le dicen a una familia de latina que no está disponible, pero luego se la dan a una familia no latina sin problema, lo pueden estar discriminando por su raza o origen nacional.

Si el propietario no quiere niños en la unidad e intenta persuadir a una familia que no adquirir la vivienda: Si por tener niños le quieren cobrar más de lo normal en su depósito de seguridad porque “los niños causan daño a las casas”, si le cambian los términos del contrato de arrendamiento (duración del contrato, precio, políticas del vecindario), o si le dicen que la vivienda no es “adecuada para familias”, es ilegal.

“Direccionar” a un comprador: El concepto de “direccionar” consiste en una práctica para influir en la elección de la comunidad donde vivirá el comprador, debido a una de las identidades protegidas. Por ejemplo, decirle a un latino que viva en algún vecindario distinto porque allí hay más gente que viene de Centroamérica.

Valuar una casa menos porque el dueño es de una minoría: Si el valor de la casa de su vecino blanco es ubicado por el inspector en cierto precio, pero la tasación de su casa que es idéntica la ubican a $50,000 menos, puede ser que lo están discriminando por identificarse en una de las clases protegidas.

¿Qué hacer si piensa que está sufriendo discriminación en la vivienda?

El Proyecto de Vivienda Justa tiene videos informativos sobre lo que es la discriminación en la vivienda y qué hacer si lo ha experimentado. Puede verlos aquí en inglés y español.

Si vive en Carolina del Norte y piensa que está experimentando discriminación, Brasil pide que se pongan en contacto con Fair Housing NC para conseguir representación legal o ayuda para hacer una investigación oficial de su caso. Puede comunicarse con ellos por correo electrónico en ayuda@fairhousingnc.org o llamando al 1-855-797-3247.

¿Usted ha visto o ha sufrido algún tipo de discriminación en el acceso a la vivienda? Contacta a nuestra reportera Jasmin Herrera enviándole un correo electrónico a jherrera@lanoticia.com o un mensaje de WhatsApp al +1-704-807-4045.

Para más información sobre las problemáticas de la vivienda en Carolina del Norte y a través del país; puede ver nuestra serie La vivienda es un derecho por nuestra página de Facebook los martes a las 3:00 p.m. o en Youtube.

