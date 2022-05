El guardar un recuerdo en fotografía te hace volver a vivir, pero también puede generar problemas, como el caso de un hombre, el cual fue descubierto con su amante en Disneylandia por una instantánea, la cual llegó a manos de su esposa.

La mujer descubrió cómo su esposo le era infiel gracias a una fotografía en Disneyland que mostraron en TikTok, a través de la cuenta @ibizadaze, en donde se hizo viral este caso. Pero un detalle curioso es que la amante era la niñera que cuidaba a sus hijos.

De acuerdo con el testimonio de la mujer que vive en el Reino Unido, todo ocurrió cuando ella, su esposo e hijos hicieron un viaje familiar a Disneyland hace algunas semanas.

Pero para que la pareja pudiera disfrutar del viaje, decidieron llevar a las niñeras. Una vez que llegaron a casa tras la visita al parque de diversiones, la mujer se dio cuenta que en una fotografía algo no andaba bien con su marido.

Al revisar sus fotos, la mujer se dio cuenta que una de las niñeras aparecía muy contenta junto a su marido. En una fotografía en el Splash Mountain comenzaron a congeniar como si fueran pareja.

Las imágenes hablaban por sí mismas, ante esto, la mujer reclamó a su marido y le pidió el divorcio de inmediato.

Ante esto, el hombre aceptó la propuesta y comenzó a vivir poco tiempo después con la niñera que cuidaba a sus hijos, un hecho que dejó con amargo sabor de boca a la mujer.

"Ella (la niñera) me envía mensajes despreciables. Cuando yo me fui de la casa en la que vivía con mi ex, ella se mudó al instante y yo ni siquiera pude recuperar muchas de mis cosas porque no me permite ir para buscar a mis hijos. Ella me traicionó ¿Cómo puede ser que se comporte tan mal conmigo?", dijo la mujer en Tik Tok.