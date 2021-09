Una empleada de un restaurante en Nueva York fue golpeada por unas turistas de Texas, quienes se molestaron luego de que les pidieran su cartilla de vacunación.

El altercado ocurrió en un restaurante italiano y todo quedó registrado en un video que ha circulado en redes sociales.

En las imágenes, se puede ver a tres mujeres, quienes fueron identificadas como Kaeita Nkeenge Rankin, de 44 años, Tyonnie Keshay Rankin, de 21 años y Sally Rechelle Lewis, de 49 años.

Las tres mujeres discutieron con la recepcionista de Carmine's, en Upper West Side antes de golpear a la joven de 24 años.

La policía reportó al New York Times que otros trabajadores, así como transeuntes, lograron interrumpir la pelea, por lo que la recepcionista terminó con algunos golpes y arañones.

Habrá que tomar en cuenta que, en Nueva York, las autoridades emitieron un mandato que obliga a los restaurantes a pedir las tarjetas de vacunación COVID-19 a los clientes.

Las tres mujeres fueron arrestadas y acusadas de agresión, por lo que se les ordenó regresar para comparecer ante un tribunal.

Los restaurantes de Nueva York piden a los clientes pruebas de que han recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19 y las empresas que no lo hagan pueden recibir multas de $1,000.

El restaurante lamentó que su empleada fuera agredida simplemente por cumplir con su trabajo.

Aquí te dejamos el video del momento, dinos qué te parece.

Carmine’s on the UWS says a hostess was assaulted after asking a group for proof of Covid vaccine to eat inside. “It’s a shocking and tragic situation when one of our valued employees is assaulted for doing their job - as required by city policies...” @NBCNewYork after football. pic.twitter.com/xrqZoNm74R