Durante el Mes del Orgullo, personas de todo el mundo aprovechan para anunciar y presumir abiertamente el género con el que se sienten identificados.

En los últimos días, un youtuber de origen inglés conocido como Oli London se ha hecho viral después de asegurar que tras 18 cirugías estéticas se considera una persona coreana no binaria.

Oli London, de 31 años, explicó que lleva tiempo trabajando en su transición para lucir físicamente como una persona coreana.

El pasado 26 de junio, Oli aprovechó el Mes del Orgullo para “salir” como una persona no binaria coreana a través de un video en su canal de Youtube.

“Quiero aprovechar este chance para salir hoy, es algo que ha estado en mi mente por mucho tiempo, he estado muy confundido sobre cómo me identifico”, confesó London.

London explicó con qué género de la comunidad LGBTQIA+ se identifica y cómo le gustaría que la gente lo identifique después de las cirugías a las que se ha sometido.

“Voy a salir hoy diciendo que soy no binario, no me identifico como hombre ni como mujer, solo siento que estoy en el medio, mis pronombres son: ellos, nosotros, coreano elle”.

El joven aseguró que su última cirugía plástica en los ojos ha sido determinante para su identificación.

“Me identifico como coreano, me veo como coreano”

Londo, que pidió comprensión a sus seguidores, sufrió acusaciones de racismo y apropiación cultural en redes sociales.

“Sé que mucha gente no me entiende, pero me identifico como coreano, ahora parezco coreano, me siento coreano”, dijo Oli.