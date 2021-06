Para celebrar el mes del orgullo, elaboramos una lista de las mejores series LGBTQIA+ que están en streaming.

Sin embargo, tomamos en cuenta la calificación que cada una de estas series tiene en IMDB, un sitio especializado de crítica y en el que los usuarios pueden calificar las series y películas.

También tomamos en cuenta la diversidad de los shows y que no solo hagan menciones esporádicamente de las personas LGBTQIA+, sino que las representen de manera constante.

It’s a Sin

Esta serie encabeza nuestra lista de las mejores series para celebrar el mes del orgullo LGBTQIA+ y es que en IMDB está calificada con 8.7 estrellas de 10.

La propia producción describe esta serie como “la última obra maestra del creador de Queer as Folk. Es tan debastadora, como entrañable”.

La serie está ambientada en el Londres de los 80, mientras un grupo de jóvenes explora la vida, disfruta de la alegría y las fiestas, a la vez que descubre la epidemia del VIH.

Está protagonizada por Olly Alexander, el vocalista de Years & Years, así como Nathaniel Curtis, Shaun Dooley, Omari Douglas, Lydia West y Keeley Hawes, entre otros.

Disponible en HBO Max.

Pose

Solo por una décima abajo de It’s a Sin, se encuentra Pose (con 8.6 estrellas), que recientemente terminó su historia con su tercera y última temporada.

Al igual que It’s a Sin, está ambientada en los 80, pero en una ciudad muy distinta: Nueva York y con otro acercamiento.

Pose refleja el estilo de vida y la escena voguing, donde las personas de la comunidad LGBTQIA+, exiliados por sus familais biológicas, encuentran cobijo en personas afines.

No solo presenta bailes, moda y las cateogrías del ball room, sino que también muestra las historias más humanas de la televisión y los retos de las personas trans y queer en la década de los 80.

Si bien tiene la participación de nombres reconocidos como Evan Peters o Kate Mara, las estrellas son verdaderas personas y celebridades de la comunidad LGBTQIA+: Mj Rodríguez, Dominique Jackson, Indya Moore, Billy Porter, Dyllon Burnside, Ryan Jamaal Swain, Angelica Ross, Hailie Sahar, Angel Bismark Curiel, Jiggly Caliente y muchas más.

Disponible en HBO Max. Las primeras dos temporadas también están disponibles en Netlix.

Veneno

¡Digo! En el segundo lugar hay un empate, pues Veneno está calificada en IMDB con 8.6 estrellas, al igual que Pose.

Esta es una de las dos únicas series en español que entró en nuestra lista de las mejores series para celebrar el mes del orgullo LGBTQIA+ (lo sentimos, pero no lo sentimos, La Casa de las Flores) y tiene el segundo puesto más que merecido.

Veneno cuenta la vida de Cristina, con todos sus altibajos, una mujer trans de la televisión española que se convirtió en la primera mujer en hablar abiertamente sobre la transexualidad a nivel nacional.

Cristina, La Veneno, se convirtió en una referencia para los españoles y con esta serie ha trascendido fronteras y generaciones, dejando un legado de amor, dignidad, descubrimiento y celebración en todo el mundo.

La serie está protagonizada por Lola Rodríguez, Isabel Torres, Daniela Santiago, Paca la Piraña, Desirée Rodríguez, Mariona Terés, Marcos Sotkovszki, Lara Martorell, Juani Ruiz y más.

Encuéntrala en HBO Max y ATRESPlayer (en España).

Please Like Me

El tercer lugar también tiene un empate, pero comencemos con Please Like Me, que tiene 8.5 estrellas de 10.

La serie cuenta la vida de Josh y comienza descubriendo que es gay. La serie es australiana y tiene mucho, mucho humor.

Durante los cpaítulos, Josh enfrenta los desafíos de salir del clóset, aceptarse, pero también los retos de simplemente ser un adulto independiente.

Please Like Me es protagonizada por Josh Thomas, Thomas Ward, Debra Lawrence, David Roberts, Renee Lim y Keegan Joyce, entre otras estrellas.

Disponible en Hulu y Netflix.

Queer Eye

El tercer puesto, al lado de Please Like Me, lo tiene Queer Eye, también con 8.5 estrellas en IMDB.

Esta serie no es de ficción y es un reboot de la serie de televisión del 2003.

Un equipo de personas LGBTQ se dedican a cambiar la vida de las personas que lo necesitan, desde el aspecto físico, la moda, hasta su vivienda y sus emociones.

Conocidos como The Fab Five, Bobby Berk, Karamo Brown, Tan France, Jonathan Van Ness y Antoni Porowski ayudarán a las personas a encontrar la seguridad en sí mismos y sus mejores versiones.

Disponible en Netflix.

RuPaul’s Drag Race

Dejémoslo claro, hay una razón por la que este programa tiene 19 premios Emmy y sus 8.4 estrellas en IMDB lo demuestran.

Tal vez ya lo conozcas, pero si no, te decimos que RuPaul, una de las drag queens más conocidas en el main stream, organizó su propio reality show para encontrar a la próxima estrella drag.

La realidad es que RuPaul ha creado un emporio del drag y tan solo en sus versiones de Estados Unidos ya tiene 13 temporadas regulares, es decir, sin contar All Stars, especiales, el spin off de celebridades y las versiones internacionales de Tailandia, Canadá, España, Holanda, Reino Unido y Australia.

Disponible en World of Wonder, Netflix y Paramount+.

Sense 8

En la quinta posición de las mejores series para celebrar el mes del orgullo LGBTQIA+ tenemos Sense 8 con 8.3 estrellas en IMDB.

Entre lo sobrenatural y la magia de ser humano, un grupo de 8 personas descubre que pueden comunicarse entre sí mismos, sentir, pensar e incluso tener las habilidades del otro.

La serie fue grabada en 8 países y, además de mucha acción, toca temas de la transexualidad, el poliamor, la familia y la amistad.

La serie fue creada nada más y nada menos que por las hermanas Wachowski, creadoras de Matrix.

Sense 8 está protagonizada por Bae Doona, Jamie Clayton, Tina Desari, Tuppence Middleton, Max Riemelt, Miguel Ángel Silvestre, Brian Smith, Daryl Hannah, Freema Agyeman, Zamire Zeynep Ózdemir, Alfonso Herrera, Terrence Mann y otras celebridades.

Disponible en Netflix.

Grace and Frankie

El quinto lugar lo ocupa también esta serie calificada con 8.3 estrellas en IMDB.

Esta comedia es protagonizada por Jane Fonda, Lily Tomlin y Martin Sheen.

La historia arranca con dos hombres que le cuentan a sus esposas que no solo son compañeros de trabajo, sino que están enamorados entre ellos y se quieren casar.

Disponible en Netflix.

Sex Education

El quinto lugar también es un empate, pues como Grace and Frankie y Sense8, Sex Education tiene una puntuación de 8.3 estrellas en IMDB.

Con un enfoque más juvenil llega Sex Education que, como su nombre lo dice, tiene una aproximación de la educación sexual, pero con comedia y personajes abiertamente LGBTQIA+.

La historia se enfoca en Otis, un joven cuya madre es terapeuta. El adolescente se une a un compañero de su sencundaria para poner una clínica clandestina de terapia sexual en la escuela.

Está protagonizada por Asa Butterfield (Hugo), Gillian Anderson (The x Files), Ncuti Gatwa (The Last Letter from your Lover), Emma Mackey (The Winter Lake), Connor Swindells (Emma), Kedar Williams-Stirling (Shank), Aimee Liu Wood (Uncle Vanya) y más.

Disponible en Netflix.

Steven Universe

Con 8.2 estrellas en IMDB, esta serie animada de Cartoon Network ocupa la posición 6.

En ella, un equipo de guerreros intergalácticos lucha por proteger el universo, pero la combinación de tres seres altamente entrenados y un joven peculiar deja al equipo luchando por superar los peligrosos escenarios que se les presentan.

Tal vez ya hayas escuchado de la serie, pues se hizo bastante famosa al convertirse en la primera serie infantil en mostrar una boda LGBT.

Disponible en Netflix y Cartoon Network.

Vis a Vis

Empatada con Steven Universe, se encuentra Vis a Vis, también con 8.2 estrellas en IMDB.

Esta es la segunda serie en español (y también es española, como Veneno) que entró en nuestra lista de las mejores series LGBTQIA+ para celebrar el mes del orgullo, según sus calificaciones.

En ella una mujer es ingresada a la cárcel y aunque se habla de violencia, drama y otros temas, también se habla abiertamente de las relaciones lésbicas en prisión.

Besos, sexo realista, pero también enfermedades, gran parte del espectro sexual se encuentra reflejado en la serie.

Disponible en Netflix y AtresPlayer.

Podría destruirte / I May Destroy You

En séptimo lugar está I May Destroy You, con 8.1 estrellas, en IMDB, de HBO max.

“Una serie intrépida, franca y provocativa que explora la cuestión del consentimiento sexual y dónde, en el nuevo panorama de las citas y las relaciones, se encuentra la distinción entre liberación y explotación”, señala sobre sí la serie.

El personaje principal es Arabella, pero también vemos las historias de sus dos mejores amigos: Terry y Kwame, este último quien retrata las cargas de ser un hombre negro y lo que significar ser un hombre gay.

La serie está protagonizada por Michaela Coel (Chewing Gum), Wereche Opia (Sliced), Paapa Essiedu (Gangs of London), Stephen Wight (Ashes to Ashes), Marouane Zotti (La Porta Rossa) y más.

Disponible en HBO Max.

Con amor, Víctor /Love, Victor

Empatada con I May Destroy You, encontamos Love Victor. También calificada con 8.1 estrellas en IMDB.

Entre la comida, el drama y el romance, se cuenta la historia de Víctor, un estudiante de nuevo ingreso.

Pero la escuela no es lo único nuevo para Víctor, quien también emprende un viaje de autodescubrimiento.

El personaje principal enfrenta problemas en casa, se adapta a una nueva ciudad y lucha con su orientación sexual.

Protagonizada por Michael Cimio (Annabelle), Rachel Hilson (This is Us), Anthony Turpel (911), Bebe Wood (The New Normal), Mason Gooding (Let it Snow), George Sear (Alex Rider), Isabella Ferreira (Joker) y más.

Disponible en Hulu.

Orange is the new black

En octavo lugar de nuestra lista de mejores series LGBTQIA+, con 8.0 estrellas en IMDB tenemos a Orange is the new Black.

Si no la has visto, te contamos que una mujer entra a la cárcel luego de enfrentar cargos por drogas.

En la cárcel se encuentra a su exnovia y aunque es sobre las mujeres en las cárceles de Estados Unidos y todos los problemas que enfrentan y situaciones que las llevaron ahí, también habla abiertamente de la sexualidad.

No solo tiene personajes de lesbianas, también bisexuales, heterosexuales y cuenta con la participación de la legendaria Laverne Cox, en uno de los personajes principales.

Disponible en Netflix.

Transparent

Con 7.7 estrellas, en noveno lugar está Transparent.

La historia, creada y dirigida por Jill Soloway, habla de una familia en la que el padre se abre a su familia y revela que es transgénero.

Protagonizada por Jeffrey Tambor (Arrested Development), Judith Light (Uggly Betty), Amy Landecker (A Serious Man), Jay Duplass (Cyrus) y Gaby Hoffman (Everyone Says i Love You).

Disponible en Amazon Prime Video.

Legendary

Aunque dijimos que eran 15 series, no podemos omitir Legendary, pues esta serie está en empate en la última posición, con 7.7 estrellas, codo a codo con Transparent, por lo que era inevitable agregarla a la lista de mejores series LGBTQIA+.

Cuatro jueces: Leiomy Maldonado, Jameela Jamil, Law Roach y Megan the Stallion juzgan a las casas más reconocidas de Estados Unidos, quienes enfrentan retos semana tras semana.

Este es un reality show que muestra la escena del voguing, el ball room y los lleva a su máxima expresión.

A pesar de estar centrada en la competencia, la serie también muestra de qué se trata la escena Vogue, creada por mujeres trans negras y latinas.

Hasta el momento hay 2 temporadas y las puedes encontrar en HBO Max.

Cuéntanos qué te pareció nuestra lista de las mejores series LGBTQIA+ para celebrar el mes del orgullo y qué otras agregarías.