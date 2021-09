Este jueves, se informó de un tiroteo en el interior de un juzgado de Carolina del Norte, que dejó al menos dos oficiales heridos.

El incidente ocurrió en Roxboro, al interior del juzgado del condado de Person, luego de que una persona que estaba en la corte por un delito menor de encarcelamiento falso se pusiera furiosa.

Se reportó que el hombre acusado comenzó a gritar, tiró una silla y, según las autoridades, intentó atacar a personas que estaban dentro de la sala del tribunal, incluido el alguacil.

Dos oficiales de la corte intentaron someter al hombre, sin embargo, durante el encuentro, el acusado tomó el arma de uno de los oficiales.

Uno de los oficiales le disparó al sospechoso, además, ambos oficiales resultaron heridos durante el enfrentamiento.

Se reportó que una persona, en estado crítico, fue trasladada al hospital.

El tribunal del condado de Person permanecerá cerrado este jueves y la Oficina de Investigaciones del Estado se encargará de la investigación del tiroteo en el juzgado de Carolina del Norte que dejó al menos a dos oficiales heridos.

