El tiroteo que causó la muerte de un niño de 3 años en Charlotte, estaría vinculado a estudiantes, señaló el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg.

Habrá que recordar que Asiah Fiqueroia, de 3 años, murió luego de un tiroteo el martes por la noche.

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg informó que el tiroteo ocurrió antes de la medianoche en Richard Rozzelle Drive.

Según las autoridades, varios sospechosos dispararon casi 150 rondas contra una casa, en la que Asiah fue una de las personas alcanzadas por los disparos.

Además del pequeño, su hermanita de 4 años también fue lesionada y tanto las autoridades, como la familia, esperan que sobreviva.

Los investigadores creen que la muerte del niño de 3 años de Charlotte está relacionada con una serie de tiroteos que han ocasionado dos homicidios y que tienen alguna relación con los estudiantes de Hopewell High School.

Además, los detectives creen que hay estudiantes de North Mecklenburg High School y Chambers High School involucrados.

Los investigadores aseguraron que numerosos estudiantes de las escuelas de Charlotte-Mecklenburg están involucrados y que las discusiones se están extendiendo de las escuelas a los vecindarios.

Aquí te dejamos un video del incidente, registrado por la cámara de uno de los vecinos. Las autoridades están pidiendo ayuda para reconocer a los sospechosos.

If you recognize a vehicle or suspect in this video or the one posted before this one, please call a homicide detective at 704-432-TIPS, or leave the information anonymously with @CLTCrimeStopper. #clt #cltnews pic.twitter.com/sYBe2Y4PnK