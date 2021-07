Elvis Presley fue un ícono de los años 50 y 60, si bien se ha puesto a discusión si es el el Rey del Rock, lo que sí es seguro es que fue capaz de mover masas y ser uno de los primeros en tener una imagen contraria a lo políticamente correcto.

Así es, Elvis Presley comenzó a hacer bailes con connotación sexual frente a la TV en una época donde no era permitido, eran los lejanos años 50 donde todo debía ser como lo dictaran las buenas costumbres.

Conoce ‘The Elvis Presley Channel’, el canal dedicado al Rey del Rock

Eso y mucho más fue Elvis Presley, es por eso que apostarán por crear un canal especial para honrar a su figura dentro y fuera del escenario.

La creación de este canal será posible gracias al acuerdo alcanzado por la compañía Cinedigm y los herederos de la estrella que se agrupan en la empresa Elvis Presley Enterprises, dio a conocer a través de un comunicado.

El nuevo servicio transmitirá exclusivamente la programación de películas y televisión de Elvis Presley junto con otros documentales musicales y filmes de otros artistas.

¿Cuándo lanzarán ‘The Elvis Presley Channel’?

The Elvis Presley Channel, nombre que tendrá el canal, lo lanzarían a principios de 2022, y podría estar disponible en Estados Unidos y Canadá para plataformas y en televisores conectados a la red, además de otros dispositivos digitales, según Cinedigm.

“Hay pocas personas más icónicas que Elvis Presley, él trasciende el tiempo, el género y el medio”, señaló Erick Opeka, presidente de Cinedigm Digital Networks. “La oportunidad de construir un canal de marca alrededor de Elvis abre posibilidades de transmisión a un grupo demográfico completamente nuevo en el segmento de más rápido crecimiento del negocio con publicidad”, agregó.

El canal presentará una programación continua de Elvis con especiales exclusivos y documentales que incluyen Singer Presents… Elvis (el especial de regreso de la estrella), Elvis Aloha de Hawaii Via Satellite y Elvis by the Presley, entre otros especiales.