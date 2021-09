Este miércoles te contamos de una explosión en un edificio de departamentos en Texas, que ocasionó varios heridos, pero también el derrumbe parcial del lugar, tras lo cual al menos 8 heridos fueron rescatados en Dallas.

Algunos datos se han actualizado, como el que fue un total de 8 heridos y que no solo 2, sino 3 de los bomberos se encuentran en estado crítico.

Según la misma información del departamento de bomberos de Dallas, de los 8 heridos, 4 son bomberos y los otros 4 civiles.

Update on Highland Hills explosion: 1 firefighter discharged from hospital, and 3 hospitalized. 1 additional civilian transported for a total of 4. All residents accounted for. https://t.co/KG4sVnrUeH

Habrá que recordar que la mañana del miércoles, bomberos de Dallas respondieron a un reporte por una fuga de gas y fue mientras investigaban de dónde provenía que el edificio explotó, causando un derrumbe parcial, mismo de donde se informó que al menos 8 heridos fueron rescatados.

El alcalde de Dallas, Eric Johson visitó también a los afectados, en el hospital, así como a las familias tanto de los civiles, como de los bomberos.

About 200-300 people could be affected by the gas issue related to the explosion earlier today in southern Dallas. Mayor @Johnson4Dallas is greeting displaced residents at the Tommie Allen Rec Center where @DallasOEM, @RedCross and others are assisting and organizing shelter. pic.twitter.com/zcGcAqUufl