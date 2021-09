Este miércoles un incendio se registró en un departamento de Dallas, luego de una explosión, tras lo cual se registraron 7 heridos, incluidos 4 bomberos, de los cuales 2 fueron reportados en estado crítico.

Los oficiales respondieron a un reporte de una fuga de gas en el edificio ubicado al sur de Dallas, cuando ocurrió la explosión.

El portavoz de Dallas Fire-Rescue, Jason Evans, informó que los 7 heridos fueron trasladados al Parkland Hospital y que, además de los 2 bomberos en estado crítico, las otras 5 personas fueron reportadas estables.

La explosión en el departamento de Dallas se reportó alrededor de las 10:20 AM en 5726 Highland Hills Drive, cerca de Bonnie View y Simpson Stuart.

De acuerdo con Dallas Fire-Rescue, los bomberos notaron el olor a gas cerca de la puerta de entrada del edificio del departamento y mientras investigaban de dónde provenía ocurrió la explosión, misma que ocasionó el colpaso de parte del edificio de dos pisos.

Según medios locales, aún se veía humo saliendo del techo.

A través de redes sociales, se reportó que al menos 6 ambulancias llegaron a la escena y que parte del edificio estaba colpasado.

Aquí te dejamos una imagen que cirucló en redes y que muestra el colapso del departamento y el edificio de Dallas tras la explosión, así como parte de los bomberos que llegaron a ayudar.

Update - Multiple injuries reported. At least six ambulances on scene. Reports of a possible explosion at the apartments. Photo: @SmashDaTopic pic.twitter.com/EMwlYlKGCR