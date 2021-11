Roger Daltrey, vocalista de la mítica banda inglesa de rock, The Who, encendió de nuevo la polémica contra The Rolling Stones al calificarlos como una "mediocre banda de pub".

Sin embargo, Daltrey sí terminó alabando la figura de Mick Jagger, vocalista de los Stones, como uno de los mejores cantantes de la historia.

Las declaraciones de Daltrey fueron dadas a conocer en la revista The Coda Collection, que se sumaron a las que recientemente hizo Paul McCartney.

El exbajista de The Beatles, otra banda histórica, dijo que ellos habían sido mejores y habían aportado más al rock.

"No se puede quitar el hecho de que Mick Jagger sigue siendo el showman de rock 'n' roll número uno en la delantera", dijo Daltrey.

Sin embargo, el intérprete de Baba O'Riley dejó fuertes dardos en contra de The Rolling Stones.

"Pero como banda, si estuvieras fuera de un pub (bar) y oyeras esa música que sale de un pub alguna noche, pensarías, '¡Bueno, esa es una mediocre banda de pub!' Con todo respeto", dijo Daltrey.

The Rolling Stones. (Foto AP)

La crítica del vocalista de The Who a The Rolling Stones se suma y coincide a lo que dijo McCartney a The New Yorker en días pasados.

El músico dijo que los Stones eran una 'banda de versiones de blues', mientras que The Beatles aportaron más al rock.

"No estoy seguro de que deba decirlo, pero son una banda de versiones de blues, eso es lo que son los Stones. Creo que nuestra red fue un poco más ancha que la de ellos", dijo a The New Yorker.

"Tienen sus raíces en el blues, cuando escriben cosas tiene que ver con el blues. (The Beatles) tuvimos un poco más de influencias", ahondó.