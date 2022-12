Stephen Boss, mejor conocido como tWitch y quien se hizo famoso por ser el DJ en Ellen DeGeneres Show murió a los 40 años, de acuerdo con reportes.

People informó que la muerte del también bailarín y celebridad del show So You Think You Can Dance (SYTYCD) fue confirmada por la esposa del fallecido en un comunicado exclusivo a dicho medio de los espectáculos.

TMZ fue el primero en reportar la muerte y citaron a fuentes policiales de Los Ángeles, quienes aseguraron que Stephen fue encontrado alrededor de las 11:15 a. m. muerto por una herida de bala.

De acuerdo con People, Allison Holker Boss, de 34 años, informó que Stephen era considerada una persona que iluminaba cualquier espacio en el que se encontrara, además de ser la columna vertebral de su familia.

A pesar de haber confirmado la muerte de su esposo, Allison pidió privacidad para ella y para los hijos que comparte con tWitch.

¿Quién es Stephen "tWitch" Boss, el ex DJ de Ellen DeGeneres Show y de qué murió?

People informó que el Departamento Médico Forense del condado de Los Ángeles dijo que la muerte aún está pendiente de una investigación adicional.

Por su parte, TMZ señaló que tWitch fue encontrado con una aparente herida de bala autoinfligida, por lo que se habría suicidado.

Según TMZ, el bailarín fue encontrado sin vida en un hotel de Los Ángeles, poco después de que su esposa reportara a la policía que su esposo había salido de su casa dejando su auto, algo inusual en su comportamiento.

tWitch comenzó a trabajar en el programa de Ellen en el 2014 y se mantuvo hasta mayo del 2022.

Previo a ello, participó en The Wade Robson Project y luego fue finalista de Star Search.

Quedó en segundo lugar en el programa So You Think You Can Dance, en el 2008 y llegó a interpretar a Jason en la franquicia de películas de baile Step Up. También fue parte del show Magic Mike XXL.

tWitch compartía tres hijos con su esposa Allison Holker.