Robbie Coltrane, el cómico y actor nacido en Escocia conocido por sus papeles estelares en la serie británica Cracker y la franquicia de películas de Harry Potter, murió a la edad de 72 años, informó su agencia WME a The Hollywood Reporter.

¿Quién fue Robbie Coltrane?

El excéntrico escocés que comenzó su carrera en la comedia y el teatro, también dominó la pantalla en dos películas de James Bond durante una ilustre carrera a ambos lados del Atlántico.

Coltrane nació como Anthony Robert McMillan el 30 de marzo de 1950 en Glasgow, Escocia, es hijo de un médico y maestro.

Después de graduarse de la Escuela de Arte de Glasgow, continuó sus estudios de arte en Moray House College of Education en Edimburgo.

Te puede interesar: Concierto de Harry Potter y la Cámara Secreta llegará a Greensboro

Te puede interesar: Pastor de Tennessee hace quema masiva de libros "demoniacos"

Sus primeros intentos de convertirse en artista fracasaron, Coltrane se dedicó a la comedia en los clubes de Edimburgo y decidió cambiar su apellido en honor a un legendario jazzista, John Coltrane.

¿Qué películas protagonizó Robbie Coltrane en su carrera?

De esta forma, los primeros créditos televisivos de Coltrane incluyen Flash Gordon, Blackadder y Keep It in the Family.

También participó en series como "A Kick Up the Eighties", "The Comic Strip" y "Alfresco" cuando se convirtió en un pilar de las pantallas de televisión británicas.

El papel destacado de Coltrane fue interpretar al Dr. Edward "Fitz" Fitzgerald, un psicólogo criminal antisocial con un don para resolver crímenes, en la serie "Cracker" de Jimmy McGovern, que se desarrolló en 25 episodios entre 1993 y 2006.

Unas de las principales actuaciones de Coltrane fue en la saga James Bond cuando interpretó a Valentin Zukovsky en “GoldenEye” y “The World Is Not Enough”.

Los otros grandes papeles secundarios de Coltrane llegaron cuando interpretó a Rubeus Hagrid las películas de Harry Potter, comenzando con “Harry Potter y la piedra filosofal” en 2001.