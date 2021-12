Desde su supuesta pelea con Madonna en pleno concierto hasta su relación con Luis Miguel, Lucía Méndez siempre da de qué hablar aunque en esta ocasión la cantante y actriz se volvió viral al confundir el vino tempranillo con beber temprano.

Y es que en una entrevista con Matilde Obregón la actriz narró una anécdota en la que una amiga le regaló un vino, diciendo que se emborrachó porque no le sabía a alcohol, debido a que la uva era muy joven.

Matilde le dijo que entonces se trataba de un tempranillo (vino), pero Lucía Méndez confundió este tipo de vino elaborado con uvas recogidas más temprano de lo habitual con una hora del día y dijo que sí, había comenzado a beber muy temprano.

"Sabía riquísimo, no me sabía tan fuerte, porque es así como yo me emborracho: cuando el alcohol no me sabe a alcohol. Me sabía muy a uva porque era un vino muy joven; ella me explicó que cuando la uva es joven es menos fuerte", dijo Lucía Méndez.