El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, anunció la aprobación cinco proyectos de cine y televisión que recibirán subvenciones en el estado.

Los proyectos, que se realizarán tanto en la pantalla grande, como en la chica, obtendrán fondos de la subvención de cine y entretenimiento y se espera que produzcan un gasto estatal directo de $107 millones y que crearán 4,900 oportunidades de trabajo en el estado.

"Hemos trabajado incansablemente para que la industria cinematográfica vuelva a funcionar en Carolina del Norte y lo estamos logrando. Los proyectos de cine, televisión y streaming aquí significan más dinero y empleos para los habitantes del estado", dijo el gobernador.

¿Cuáles son los cinco proyectos de cine y entretenimiento que obtendrán subvenciones del estado?

Providence: largometraje independiente sobre las consecuencias inesperadas que surgen cuando un policía veterano intenta encubrir un error cometido por un novato. La producción está aprobada para un reembolso de $1.75 millones y se llevará a cabo en Brunswick y New Hanover. Hightown: serie de televisión que regresa al sureste del estado para su tercera temporada. La historia retomará la trama de un oficial de pesca cuyo viaje a la sobriedad termina opacado por la investigación de un asesinato. Se grabará en Wilmington hasta este julio para Starz, de Lionsgate Television. Se aprobó una subvención de cine y entretenimiento de $10 millones. AGB and Her Monster: película aprobada para un reembolso de $600,000. Se filmará en el área metropolitana de Charlotte y cuenta la vida de una adolescente afroamericana que crea un monstruo para combatir las injusticias de su vecindario. Esta es una historia moderna de "Frankestein". The Summer I Turned Pretty: serie de Amazon Prime Video que regresa al sureste del estado a finales de este año para su segunda temporada. Esta temporada fue aprobada para una subvención de $13.6 millones. To her with Love: es una película para la famosa empresa Hallmark que recibirá $975,000 para la filmación en los condados de Rowan y Mecklenburg y alrededores. Contará la historia de una joven maestra que consigue un trabajo en su antigua escuela secundaria aunque vive con la esperanza de ganar una beca para dar clases en Londres, pero cuestiona sus planes cuando la junta escolar plantea recordar los fondos del programa.

¿Qué otros proyectos de cine y televisión se están llevando a cabo en el estado?

Previamente se habían anunciado otros proyectos, como George and Tammy, de Spectrum Originals y Paramount+; Something Here, inspirado en la música country; The Other Zoey, una comedia de una alumna que es confundida por la novia del chico más popular cuando este padece amnesia.

En el estado también se están llevando a cabo o se realizarán este año producciones de viaje y proyectos locales, entre los que destacan: A little Prayer, A Song for Imogene y Austin Dillon's Life in the Fast Lane.

De acuerdo con el director de la Oficina de Cine de Carolina del Norte, en 2021, las producciones gastaron más de $416 millones en el estado, por lo que se dijo emocionado de ver el impacto que las nuevas apuestas traerán consigo.

La Subvención de Cine y Entretenimiento de Carolina del Norte brinda asistencia financiera para atraer producciones cinematográficas y televisivas que estimularán la actividad económica y crearán empleos en el estado.

Las autoridades informaron que las empresas no reciben dinero por adelantado y que deben cumplir con todos los requisitos de gastos estatales para calificar para los fondos de subvención, que se pagan al terminar el proyecto y tras pasar por una auditoría exitosa.