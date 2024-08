Una mañana, después de varios meses sintiéndose cansado, a Benjamín Gallardo le diagnosticaron un soplo en el corazón. Una enfermedad que requería ser tratada con urgencia a través de una cirugía. Desde ese momento, hace ya tres años, comenzó a ver la vida diferente y decidió terminar un proyecto que tenía en mente desde hace mucho: elaborar una mezcla musical con temas que conocía muy bien por su trayectoria artística.

Así surgió “Parchado Corazón”, un proyecto basado en la edición, grabación, mezcla y masterización de temas inspirados en el amor a sus seres queridos y una forma de dejar un legado.

La música lo hizo nómada, pero el amor le cambió la vida

Benjamín es oriundo de Quito, Ecuador. En ese país, dio sus primeros pasos en el mundo artístico, aprendiendo fotografía, sobre sistemas de sonido, animación, producción, diseño gráfico y publicidad. También formó parte del popular grupo de música pop La Pandilla.

“Siempre fui nómada y no me quedé en un solo lugar. Con el grupo me mantuve con mis cosas en la maleta viajando por todas partes y llegué a conocer gran parte de Ecuador, y países como Colombia y Perú. Luego, en Guayaquil (Ecuador) fui productor musical de artistas como Pamela Cortez, Los Intrépidos, Jorge Luis Del Hierro, Daniel Betancourth, María Gabriela, Tranzas, entre otros… También allí trabajé en una agencia de publicidad, donde produje de todo un poco”, contó a La Noticia.

En total fueron más de dos décadas dedicadas al arte, pero en el 2007 tomó la decisión de emigrar a Estados Unidos y llegó a California. “Busqué trabajo como productor musical y no se dio, porque el negocio cambió y ya un estudio grande no era necesario, la gente tenía sus estudios en casa. Así que me quedé con ganas”.

Ante este escenario, Benjamín optó por especializarse y trabajar en diseñar páginas web, pero durante el proceso se reencontró con un amor del pasado, María Fernanda. Con quien entabló una relación a distancia, hasta que en el 2010 decidió mudarse a Charlotte para reencontrarse con ella.

“Desde mis 15 años ella me cargaba loco, pero nunca tuve el coraje de decírselo. Cosas de la vida, que mientras vivía en California, ella me contacta y comenzamos a hablar. Ella estaba sola, yo también estaba solo y nos enamoramos. Dejé todo en California y vine a Charlotte a casarme con ella”, relata.

¿Cómo surgió Parchado Corazón?

Durante 10 años, Benjamín se dedicó a trabajar como diseñador gráfico. Sin embargo, tras varios meses sintiéndose cansado, sin ninguna explicación, decidió buscar ayuda médica.

“Tenía un soplo en el corazón tan oculto que tuvieron que hacer muchos exámenes para encontrarlo, porque con un estetoscopio o un electrocardiograma no aparecía y cuando lo encontraron me dijeron que mi sangre no estuvo oxigenada más del 60 % y tenían que ‘parcharlo’… Era una operación delicada y con probabilidades de éxito del 70 %, pero aún queda el temor por el 30 %. De allí viene el nombre ‘parchado corazón’”, comentó.

La operación fue un éxito y cómo una forma de celebrarlo, el artista decidió continuar con ese proyecto que había iniciado al recibir el diagnóstico. Terminar un álbum compuesto por piezas musicales que tanto apreciaba.

“Con la ayuda de inteligencia artificial, deconstruir las canciones originales, las separé en sonidos independientes y las reconstruí con software de sonidos, para luego colocar mi voz. Cuando tenía cinco, las puse en un álbum, porque me gustaría que cuando yo no esté, poder dejarlas para la prosperidad”, añadió.

Una mezcla llena de sonidos latinos

En total, son 16 mezclas musicales que ya se encuentran disponibles en su página web, benjas.net. Y se pueden descargar de forma gratuita. Algunas de estas canciones pertenecen a otros artistas. Sin embargo, al conocer el testimonio de Benjamín, le permitieron utilizar las pistas.

“Converse con ellos de mi situación cardiaca para usar sus canciones y producir estas canciones, y me dieron su venia. Como productor hice buenos amigos con mi compañero y con las diferentes personas para las que produje, entonces siempre había material que por diversas razones no se pudieron promocionar adecuadamente y hoy estoy utilizando. Fue un trabajo extenso, como de dos meses por tema, porque se requiere, a veces, grabar nuevamente los coros, añadir la voz, limpiar los audios. Entonces, en total, fue un trabajo de dos años”, explicó.

En las mezclas se escuchan ritmos latinos como la conga, baladas, música romántica y sonidos de percusión latina.

“Uno de mis mayores orgullos es ser latino, eso es algo que no puedo evitar. Así que agarré canciones románticas y les puse ritmo. Tengo la bendición de que hago lo que me gusta y esto me mantiene ocupado, productivo y persiguiendo las tendencias”, comentó.

