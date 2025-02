En las últimas semanas, es innegable el temor que hemos percibido en nuestra comunidad por el endurecimiento de las políticas migratorias. No es para menos, permanece en la memoria el recuerdo de miles de familias inmigrantes que fueron separadas en la primera administración de Donald Trump. A este hecho, se le agrega un elemento nocivo, la circulación maliciosa de desinformación. Las noticias falsas sobre redadas de ICE u otras acciones acosan a una comunidad vulnerable.

No queremos minimizar la situación actual. Los anuncios de redadas masivas, la eliminación de la aplicación para pedir asilo CBP One, la injustificada eliminación del TPS para venezolanos que lo solicitaron en el 2023, el ridículo plan de enviar a inmigrantes a la base de Guantánamo, son solo una muestra de la retórica tiránica de la nueva administración, que usa el miedo como elemento disuasivo.

Pese a esto, no podemos caer en la trampa de la desesperanza. No crea todo lo que se promueve en las redes sociales por parte de personas inescrupulosas que solo quieren avivar el pánico. A continuación, algunos presentamos una lista de los principales mitos sobre las operaciones migratorias que ha llegado a nuestra sala de redacción. Separemos los mitos de la realidad.

Mito: En las redadas de ICE van a deportar a todos los inmigrantes

Es logísticamente imposible deportar a 11 millones de indocumentados. En las primeras dos semanas de la administración Trump, se anunció el arresto de más de 8,000 inmigrantes. Pero según un reporte de NBC News, algunos de los arrestados fueron liberados dentro de Estados Unidos, como parte de un programa de monitoreo.

De momento, el gobierno está buscando personas que ya tenían una orden de deportación o que están acusados de algún delito. Tome en cuenta que si un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) busca en un operativo a una persona, pero se encuentra con otro indocumentado, igualmente lo pueden arrestar.

Recuerde: aunque usted esté indocumentado y lo arreste ICE, usted tiene derechos. Por ejemplo, puede pedir que un juez de inmigración escuche su caso, especialmente si no tiene una orden de deportación pendiente. Es crucial no firmar ningún documento sin comprender sus consecuencias legales. Conozca sus derechos, y hable con un abogado para revisar su caso.

Mito: La policía trabaja con Inmigración

La policía local no cumple con tareas migratorias. Los policías locales no le pueden preguntar por su estatus migratorio. Esto aplica para ciudades en donde no tenga un acuerdo con ICE, como el programa 287(g).

El año pasado entró en vigor la ley HB-10 en Carolina del Norte, la cual obliga a oficiales del alguacil, que trabajan en las cárceles, a colaborar con ICE cuando llegan inmigrantes acusados de ciertos delitos. Pero, los policías que están en la calle, o los que acuden en su auxilio en una emergencia, no son agentes migratorios.

Mito: Van a quitar el dinero de personas con número ITIN (W7)

No. Usted puede confiar en el sistema bancario o en su cooperativa de crédito, su dinero es suyo y el gobierno no se lo puede quitar, aunque tenga un número ITIN, a menos de que esté involucrado en una actividad criminal. De hecho, es más riesgoso portar grandes cantidades de efectivo, pues puede ser presa de los ladrones, incluso puede ser decomisado por la policía si no logra justificarlo.

Mito: Las clínicas y hospitales comparte la información de los pacientes indocumentados con ICE

En Carolina del Norte, los hospitales y clínicas no preguntan por el estatus migratorio de sus pacientes. Por ley, todos, incluidos los inmigrantes indocumentados, tienen derecho a los servicios de salud de emergencia.

Mito: Eliminaron la Visa U

De momento, la Visa U, para inmigrantes víctimas de un crimen, sigue vigente, al igual que la Visa T y VAWA. Lo que sí cambió fue la protección que tenían las personas con un caso pendiente de Visa U. El gobierno anunció que le dan potestad a los agentes de deportar o no a una persona con un caso pendiente de Visa U. Igualmente, si un inmigrante con Visa U comete un crimen, podría entrar en proceso de deportación.

No dejemos que el miedo se apodere de nuestras vidas, no es hora de escondernos, sino de unirnos como comunidad para cuidar los unos de los otros.