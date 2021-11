Nueva York declaró estado de emergencia, por eso, te decimos si la nueva variante COVID Omicron ya llegó a Nueva York.

Y es que la preocupación por este hallazgo ha impactado a todo el mundo no solo con restricciones de viajes, sino con otras medidas preventivas e incluso golpes en las bolsas de valores.

La nueva variante Omicron se descubrió por primera vez en Sudáfrica aunque los expertos han señalado que no por eso significa que se originó en dicho país.

La variante es una gran preocupación para los funcionarios de salud en toda la nación sobre todo de las grandes ciudades, como Nueva York.

Hochul firmó una orden ejecutiva para que ayudar a los hospitales a prepararse ante un posible aumento en los casos de coronavirus tras la celebración del Día de Acción de Gracias.

Esta orden permite a los hospitales posponer cirugías electivas, liberar la capacidad del hospital si es necesario y que el estado adquiera suministros para la pandemia más rápidamente.

Los nuevos protocolos entrarán en vigencia el 3 de diciembre y la orden permanecerá al menos hasta el 15 de enero.

De acuerdo con un comunicado de Hochul el viernes, hasta el momento no hay registros de que la nueva variante COVID Omicron ya esté en Nueva York, sin embargo la emergencia prevalece.

Hasta el momento, la variante Omicron se ha detectado en Sudáfrica, Botsuana, Zimbabue, Namibia, Lesoto, Eswatini, Mozambique, Malawi, Israel, China y Bélgica.

