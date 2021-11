Luego de ser clasificada como una nueva "variante de preocupación" por la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos anunció que prohibirá los viajes desde Sudáfrica.

Esta medida se implementará a partir del lunes en un intento de evitar el aumento de contagios y, en específico, de la variante que ha alarmado a todo el mundo.

La restricción de viajes también aplicará para otros 7 países, informó el presidente Joe Biden.

The @WHO has identified a new COVID variant which is spreading through Southern Africa. As a precautionary measure until we have more information, I am ordering air travel restrictions from South Africa and seven other countries.