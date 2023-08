Las últimas dos semanas se registraron las temperaturas más cálidas del año en Carolina del Norte, por encima de los 90 grados F y valores de índice de calor en partes del estado por encima de 110 F. El calor extremo es un riesgo para los trabajadores, pero como la mayoría de los estados, Carolina del Norte no tiene normas ni reglamentos para protegerlos. A medida que la situación empeora con el calentamiento global, los activistas dicen que es hora de que eso cambie.

En el condado de Wilson, a unas 40 millas al este de Raleigh, Abel Cruz y sus compañeros de trabajo recolectaban tabaco durante la semana pasada. La temperatura llegó a los 90 grados, e incluso más cuando estaban trabajando debajo de las plantas, dijo Cruz.

“Es muy difícil porque a veces el tabaco no deja que entre el aire del ambiente. Estamos cortando, agachados y el aire no pega. No nos pega nada. Y tan solo el tabaco suelta químicos. El olor y el calor, eso hace que nosotros nos demos para abajo,” dijo Cruz después de la jornada en el sitio de trabajo en el campo, donde vive con otros 30 compañeros.

Cruz, de 37 años, es la Huasteca Potosina, del centro de México. Lleva 17 temporadas trabajando en Carolina del Norte para enviar dinero a su familia. Su labor como trabajador temporal es agotador, especialmente en el calor.

Abel Cruz lleva 17 temporadas trabajando en Estados Unidos. - Foto: David Boraks, WFAE

“Hemos quedado cortando a veces sin fuerza. A veces sientes que los pies no responden porque ya estás bien deshidratado, más que nada es la deshidratación lo que tenemos”, dijo Cruz.

Como él, miles de otros trabajadores, la mayoría de México, pasan los veranos en las granjas de Carolina del Norte, a menudo trabajando 7 días y 70 horas a la semana. El estado ocupa el quinto lugar a nivel nacional en cuanto a la cantidad de trabajadores con visas de trabajo temporales H-2A, con alrededor de 15,000, según datos del gobierno. Miles más son indocumentados.

Muchos trabajadores dicen que están aclimatados al calor. Santiago Hernández conduce un tractor en una granja de sandías en el condado de Wilson. Dice que para él, trabajar en el calor es normal.

“He trabajado desde que [era] niño en el campo. Casi nos acostumbramos desde niños a esto”, aseguró.

La temporada de sandía coincide con el punto más alto de calor del verano. En los días más calurosos, depende del jefe cuando se toma un descanso o incluso si la jornada termina temprano. Pero dijo Hernández que ha habido días en que el calor ha forzado una pausa en las operaciones de trabajo.

Santiago Hernández conduce un tractor en un campo de sandías en el condado de Wilson. - Foto: David Boraks

“Hemos parado temprano cuando hace mucho calor. Si no, de ahí salimos a las 6 lo más tardar. A veces uno sale más temprano por el calor”, dijo.

En la granja de tabaco donde trabaja Cruz, algunos días no hay descanso, dijo. “A veces no salimos. Allá de plano sientes que vas a morir”, dijo Cruz. “Quisieras irte a México en ese instante. No quisiera saber nada. En ese momento, cuando estás en plena deshidratación, quizás abandonas al fin. Pero es porque ya de plano, ya no das más”.

Aumentan los días de calor extremo

De todos los riesgos relacionados con el clima, el calor extremo es el más mortal y el de más rápido crecimiento, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Y la cantidad de días riesgosos de altas temperaturas está aumentando con el cambio climático. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos estima que un promedio de 43 trabajadores al aire libre mueren por exposición al calor cada año. Muchos miles más terminan en salas de emergencia con enfermedades relacionadas con el calor.

“Existe una comprensión profunda de cómo el calor afecta nuestros cuerpos”, dijo Kristie Ebi, profesora de salud pública y ocupacional en la Universidad de Washington. “Y existe un profundo conocimiento sobre lo que se debe hacer para proteger a las personas durante los períodos calurosos. Y, por lo tanto, todas las muertes relacionadas con el calor son potencialmente prevenibles”.

Pese a esto, solo cinco estados tienen estándares de calor para los trabajadores al aire libre: California, Oregón, Washington, Nevada y Minnesota, según el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales. El gobierno federal tiene recomendaciones de seguridad contra el calor, pero no reglas aplicables. El Departamento de Trabajo federal se encuentra en medio de una reglamentación, pero aún no está lista.

Carolina del Norte no tiene estándares estatales, solamente algunas pautas en el sitio web del Departamento de Trabajo y Salud. La ley de seguridad laboral del estado no menciona el calor ni la temperatura. El Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC por su sigla en inglés) estima que casi 1.7 millones de trabajadores de Carolina del Norte se encuentran en las industrias más afectadas por el calor extremo.

El comisionado estatal de trabajo, Josh Dobson, no estuvo disponible para una entrevista. Una portavoz del departamento de trabajo le dijo a WFAE y La Noticia que si el gobierno federal (OSHA) adopta un estándar de estrés por calor, “lo más probable es que el Departamento de Trabajo de Carolina del Norte adopte este estándar de estrés por calor al pie de la letra”.

Trabajadores en riesgo por el calor

Por ahora, depende de los empleadores hacer lo correcto. Y los activistas dicen que eso no es suficiente en un momento en que las temperaturas globales están batiendo récords.

“Lo que estamos viendo ahora es que el clima se está calentando, las olas de calor se están volviendo más largas, más fuertes y más frecuentes. Y eso pone a los trabajadores en un riesgo aún mayor que hace 10 o 20 años”, dijo Juanita Constible, especialista en clima y defensora de la salud con el NRDC.

Constible dijo que ha estado trabajando con grupos laborales y ambientales durante los últimos dos años para impulsar los estándares estatales en Carolina del Norte.

“Podría tomar muchos meses o años. Pero, obviamente, creemos que los trabajadores de Carolina del Norte no pueden esperar. Así que esperamos ver acción mucho antes que eso”, dijo.

Las preocupaciones en Carolina del Norte son parte de una tendencia nacional. Durante las últimas semanas, el sindicato United Farm Workers ha intensificado sus pedidos de estándares a nivel nacional después de la muerte de varios trabajadores agrícolas en el suroeste.

Leticia Zavala, una organizadora de trabajadores agrícolas con El Futuro Es Nuestro, dijo que ha escuchado informes de al menos una muerte relacionada con el calor en los campos de Carolina del Norte este verano. Pero aún no ha logrado confirmar los detalles. El caso no se ha informado públicamente, y dijo que los detalles de estas muertes a menudo son difíciles de precisar.

Leticia Zavala es una organizadora de trabajadores agrícolas en el este de Carolina del Norte. - Foto: David Boraks, WFAE

“Por lo general, es difícil”, dijo Zavala. “Los compañeros de trabajo generalmente tienen miedo de hablar de eso. Por lo tanto, es difícil obtener información real. Y la familia solo obtiene la información que les transmite el empleador”.

Zavala dijo que los empleadores agrícolas no sufren consecuencias por no informar adecuadamente las muertes o lesiones.

"En realidad, no hay vigilancia de lo que sucede en la agricultura. Y por lo general, depende de nosotros luchar contra los problemas en los campos", dijo Zavala.

Enfermedades relacionadas con el calor en Carolina del Norte

Alrededor de 2,600 personas visitaron las salas de emergencia de Carolina del Norte por enfermedades relacionadas con el calor entre el 1 de mayo y el 12 de agosto, según el informe semanal de calor del Departamento de Salud estatal. Alrededor del 70 % de los casos son de hombres, y la mayoría están en edad de trabajar.

El calor no solo afecta a los trabajadores agrícolas, sino también a los trabajadores de almacenes y fábricas, a los repartidores y al personal de primeros auxilios. Constible dice que un estudio de NRDC encontró que el calor extremo también se suma a los costos de compensación laboral para los empleadores en Carolina del Norte.

“Sabemos que son alrededor de unos cientos de trabajadores que cada año terminan en salas de emergencia (y) que pierden al menos un día de trabajo. Eso es mucho menos que Texas, California y Florida, y mucho más que algunos estados del norte”, dijo Constible.

Los estándares estatales de calor reducirían esos números en todos los tipos de trabajo y limitarían el costo de las reclamaciones de compensación para trabajadores, dijo.

Es menos probable que los trabajadores agrícolas se tomen días libres o presenten reclamos porque no se les paga si no trabajan. Constible y otros defensores dicen que las soluciones son simples.

“Nos gustaría asegurarnos de que los trabajadores tengan acceso inmediato a agua potable y fresca sin costo alguno. Se sorprendería de cuántos trabajadores en este momento no tienen suficiente agua en el trabajo”, dijo.

Eduardo González toma un descanso de la recolección de sandías la semana pasada en el condado de Wilson. Los defensores dicen que los estándares de calor de los trabajadores deben incluir descansos pagados. - Foto: Kayla Young, WFAE/La Noticia

Constible agregó que los trabajadores también necesitan la ropa y el equipo de protección adecuados para el calor. Además, necesitan sombra y períodos obligatorios pagados para refrescarse.

Los descansos pagados son especialmente importantes para las personas a las que no se les paga por hora, dijo Clermont Ripley del Proyecto de Derechos de los Trabajadores del Centro de Justicia de Carolina del Norte.

“Cuando a las personas se les paga a destajo, o se les paga por su producción, existe este incentivo para que los trabajadores nunca se detengan. Para empezar, se les paga salarios bastante bajos. Y luego, la forma en que pueden ganar suficiente dinero es trabajando lo más duro posible, produciendo tanto como sea posible”, dijo.

Y finalmente, dijo Constible, los estándares de calor deben requerir planes de emergencia y capacitación por escrito.

Para reformar las condiciones laborales en los campos, Zavala, la organizadora laboral, dijo que va a ser necesario mejorar y respetar las normas.

"Los productores a veces prefieren capacitar a los trabajadores sobre cómo se ve una hoja de tabaco madura que cómo se ve un golpe de calor", dijo Zavala.

En medio del calor, los trabajadores siguen trabajando y enviando dinero a casa. Mientras tanto, esa reglamentación federal sobre estándares de calor ha estado en proceso durante dos años, y no está claro cuándo podría entrar en vigencia.

Esta historia fue producida mediante una colaboración entre WFAE y La Noticia. Puedes leerla en inglés en WFAE. This story is available in English on WFAE.