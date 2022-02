Un avión que iba de Nueva York a Orlando fue desviado a Raleigh por culpa de un pasajero que enloqueció al pensar que un niño con autismo a bordo quería robar su ADN.

El vuelo 1335 de Frontier había salido del Aeropuerto LaGuardia en Nueva York y se dirigía al Aeropuerto Internacional de Orlando, pero fue desviado al Aeropuerto Internacional de Raleigh-Durham el miércoles 9 de febrero, alrededor de las 8:15 p. m.

"Era realmente ruidoso y desagradable desde el principio", dijo a WRAL Savannah Figueroa, quien estaba en el vuelo.

TAL VEZ SEA DE TU INTERÉS: Así es como un avión de la NASA busca advertir las tormentas en Carolina del Norte

“El pasajero que estaba sentado detrás de él era una mujer y su hijo autista... así que supongo que lo empujaban y lo tocaban por detrás y comenzó a enloquecer y afirmar que 'estas personas me siguen poniendo las manos encima, están tratando de pincharme con agujas, están tratando de recolectar mi ADN. No sé qué quieren hacer con él, tal vez por dinero o tal vez para venderlo. Es como, no me importa si es una dama y su hijo, los golpearé a ambos. No me importa quién sea. Pondré mis manos sobre cualquiera en este avión’”.

El sujeto maldecía, gritaba y amenazaba a todos en el avión. Los asistentes de vuelo se le acercaron, le preguntaron cuál era el problema y si podía bajar la voz, pero el hombre se enojó más.

"Había olas en las que se calmaba y simplemente dejaba de hablar por completo y luego comenzaba a hablar de nuevo", dijo Figueroa.

El avión se convirtió en una zona de riesgo

Un video tomado mostró que los asistentes de vuelo bloquearon las puertas de la cabina y los pasajeros ayudaron a sujetar a un hombre.

TAL VEZ SEA DE TU INTERÉS: Video de disturbios de una mujer en pleno vuelo se hizo viral: lesionó pasajeros y empleados de Delta

Figueroa explicó a WRAL que varios hombres, incluido un pasajero que era un oficial de policía, se quitaron los cinturones para tratar de sujetar al hombre que los acompañaba.

"Supongo que estaban nerviosos de que intentara apresurar al piloto y derribar todo el avión", dijo Figueroa.

Se podía escuchar al hombre inmovilizado gritando mientras los pasajeros usaban lo que parecían ser bridas plásticas.

"Mi ligamento cruzado anterior está desgarrado, no puedes hacer esto", gritó el hombre en el video.

Figueroa dijo que las cosas comenzaron a ponerse violentas después de que el hombre intentó romper una ventana del avión.

TAL VEZ SEA DE TU INTERÉS: Balacera en aeropuerto de la Ciudad de México deja un muerto

“Fue entonces cuando le saltaron encima y trataron de sujetarlo”, dijo Figueroa. "Había al menos otros cinco o seis hombres que se pusieron de pie... comenzaron a quitarse los cinturones y trataron de sujetarlo".

Vuelo demoró una hora en el aire

Figueroa dijo que el vuelo permaneció en el aire durante una hora después de que el hombre comenzara a gritar y actuar de manera disruptiva.

"Miré mi teléfono y pensé, desearía poder enviarle un mensaje de texto a la gente en este momento si fuera necesario, pero no tienen WiFi, así que básicamente era un blanco fácil”, dijo.

Figueroa dijo que el hombre amenazaba con lastimar a las personas en el avión, incluido un bebé.

“Estaba amenazando a los niños, a la mujer y a todos, diciendo que nos iba a matar a todos”, indicó Figueroa.

TAL VEZ SEA DE TU INTERÉS: Acusan al equipo de limpieza del corte de energía en el aeropuerto de Raleigh

Durante los momentos caóticos del vuelo, se escuchó a una mujer dando a los pasajeros instrucciones específicas sobre cómo controlar al hombre.

"Necesita sentarse en un asiento, así que no le ate los pies de esa manera", dijo la mujer.

Cuando el vuelo aterrizó en RDU, la mujer dijo que las azafatas anunciaron que la policía se subiría al vuelo.

El vuelo de Frontier reanudó su viaje a Orlando y finalmente aterrizó allí a las 11:17 p. m.