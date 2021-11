Wells Fargo anunció una donación de $20 millones a la organización sin ánimo de lucro Foundation For The Carolinas. El dinero será distribuido en forma de subsidios a pequeños negocios y emprendedores en comunidades minoritarias. Los fondos hacen parte del Open for Business Fund de Wells Fargo.

A través de la iniciativa, Wells Fargo trabaja junto a organizaciones locales para proveer financiamiento a pequeños negocios. El CEO de Wells Fargo, Charlie Scharf resaltó estas colaboraciones durante el anuncio realizado en la mañana del viernes 19 de noviembre en el Harvey B. Gantt Center.

“Reconocemos que a pesar de la escala de Wells Fargo, del tamaño de la compañía, generalmente las personas más necesitadas no siempre tienen acceso a nuestros servicios'', comentó Scharf. “Por eso queremos trabajar con otros grupos para encontrar la mejor manera de conectar con una población más amplia.”

Para esta donación de $20 millones, Wells Fargo trabaja con Foundation For The Carolinas. La organización espera identificar a alrededor de 1,000 emprendedores que se beneficiarán del dinero.

CEO de Wells Fargo Charlie Scharf

“No puedo dejar de resaltar lo que significa que este financiamiento se haga en forma de subsidios y no de préstamos,” comentó Michael Marsicano, CEO de Foundation For The Carolinas.

“Con subsidios le sumamos recursos de manera inmediata a un negocio. Mientras que los préstamos aumentan las cargas financieras para los emprendimientos. En otras palabras, estamos creando caminos directos hacia la creación de riqueza”, agregó.

El Vicepresidente de la organización sin ánimo de lucro, Brian Collier señala que la fundación va a utilizar los próximos seis meses para acercarse a las comunidades y asegurarse que el dinero le llegue a los negocios que más necesitan el financiamiento.

“Quiero asegurarle a la comunidad que vamos a reunirnos con ellos, a escucharlos y a desarrollar el mejor programa que podamos,” explicó Collier. “Porque si bien $20 millones es mucho dinero, al mismo tiempo no es tanto cuando consideramos el nivel de necesidad que existe.”

Collier indicó que las solicitudes al programa se abrirán en mayo del próximo año. Los negocios pequeños, cuyos dueños hacen parte de grupos minoritarios, y que estén en los seis corredores de oportunidad de Charlotte, que ha identificado la ciudad, tendrán prioridad.

La alcaldesa, Vi Lyles también habló durante el evento, resaltando la importancia de colaboraciones entre el sector público y privado para avanzar en la recuperación de la pandemia del COVID-19.

Alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles

“Cuando la gente pregunte, ‘¿Cuál es la receta secreta?’ No es la salsa de tomate de McDonalds. La receta secreta es la colaboración que tenemos, la cual hace que nuestra ciudad se mantenga fuerte,” comentó Lyles.

La alcaldesa también destacó la importancia de que estos fondos sean utilizados para invertir específicamente en grupos minoritarios.

“Todas estas comunidades, si tan solo invirtieramos en el talento. El talento va a pagarnos porque ellos van a invertir en nosotros,” comentó Lyles.

Los dueños de No Grease Barbershop, Tracey Greene Washington y Edmund Washington también participaron en el evento. La pareja recibió un préstamo de $99,000 como parte del Open for Business Fund de Wells Fargo.

Dueños de No Grease Barbershop, Tracey Greene Washington y Edmund Washington

En su intervención, comentaron que el dinero que recibieron les permitió abrir un segundo local para su negocio.

Durante el anuncio, Greene Washington enfatizó la importancia de centrar la equidad racial en esta iniciativa.

“Queremos decir que los $20 millones son tan solo el comienzo, y espero que lo vean de esa manera” Greene Washington explicó. “Se necesitarán miles y miles de millones de dólares para poder revertir las inequidades estructurales e históricas que han facilitado la baja inversión en los negocios en Charlotte y para tener la comunidad que queremos.”

El CEO de Wells Fargo, Charlie Scharf estuvo de acuerdo con la emprendedora.

“Necesitamos pensar en esta iniciativa como una carrera de velocidad, pero también como una maratón. Una carrera de velocidad porque queremos tener un impacto de la manera más rápida que podamos,” explicó Scharf. “Pero reconocemos que esto es tan solo el comienzo y hay mucho por hacer. Y definitivamente estamos comprometidos en ayudar por un largo período de tiempo para llegar a lo que todos queremos que es una sociedad realmente equitativa.”

Wells Fargo lanzó el Open for Business Fund en el 2020 utilizando los recursos recibidos por concepto de pagos administrativos que obtuvieron por parte del Programa de Protección de Pago.