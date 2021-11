Después de tener a sus dos hijos, Claudia Patiño dice que quería hacer algo más.

“Querer seguir siendo algo, no perder mi identidad,” comentó. “Porque muchas veces, cuando somos mamás, perdemos esa identidad, nos volvemos mamás, pero ya no somos emprendedoras, ya no somos empleadas, no somos nada.”

Durante su niñez en Colombia, Patiño recuerda ayudar a su abuela con la repostería. Esto la inspiró a crear su propio negocio, Lovely Present Bakery House, en enero del 2019.

Comenzó vendiendo bandejas de desayunos para los cumpleaños. Ahora también hace pasteles y otros dulces.

“Es un camino muy largo que yo siempre he dicho que no se acaba. No se acaba porque todos los días aprendemos,” dijo. “Iniciamos con una idea de negocio que siempre trasciende, que cambia.”

Y cuando comenzó la pandemia en el 2020, Claudia señala que tuvo que cambiar su negocio otra vez.

"Yo tenía muchas proyecciones con mi idea de negocio,” comentó. “En eso nos llega la pandemia y como que todo se paralizó.”

Patiño explica que se dio cuenta que no quería quedarse estancada y que debía aprovechar la situación. Comenzó a utilizar las redes sociales para promocionar su emprendimiento.

Y fue un éxito. Pasó de tener 10 pedidos al mes a 15 pedidos a la semana.

“Ser emprendedor te hace crecer,” comentó. “Te hace sacar muchísimas cosas que los conocimientos que tú no sabías que tenías.”

A medida que siguió creciendo su negocio, y los casos de COVID-19 comenzaron a disminuir, ella se dio cuenta que muchos emprendimientos habían surgido durante la pandemia.

Muchos de estos tenían dueños latinos que habían perdido sus trabajos y se habían visto obligados a reinventarse.

“Vi eso como la motivación que tiene el latino y como el empuje para seguir adelante,” explicó. “Eso fue lo que más me impactó y lo que más me hizo decir tenemos que trabajar con esto. No soy la única y yo creo que si nos unimos todos es muchísimo más fácil hacerlo.”

En mayo ella comenzó a utilizar su título en administración financiera y su experiencia como emprendedora para asesorar a otras personas que estaban comenzando sus negocios.

Comenzó a tener reuniones virtuales y en persona, y creó una red de emprendedores latinos.

“La idea nace por la misma necesidad que yo veo de que estas personas se quieren unir, quieren mostrar y quieren decir bueno, yo tengo esto, como me muestro ante el mundo,” comentó.

Y esa idea se volverá realidad el sábado 13 de noviembre cuando el grupo organizara su primer evento, un Bazar Navideño.

Patiño y más de 30 emprendedores latinos se reunirán a vender sus productos y servicios de 12:00 a 6:00 p.m. en Middle James Brewing Co. en Pineville.

“Es un compromiso muy grande,” explico. “Entonces uno siente que tiene una responsabilidad muy grande con todas estas personas que confiaron en nosotras, que nos han dado esa credibilidad a nosotras al decir: las apoyamos.”

Neyla Santamaria es una de esas emprendedoras que ha puesto su confianza en Patiño.

Comenzó su negocio, Neyla 's Beauty Boutique, hace cuatro meses. Se vio obligada a dejar su trabajo porque el cuidado de niños era muy costoso y no podía volver a trabajar en persona.

“No lo podía ver realizado ya que dependía de un trabajo'', explicó Santamaria sobre su ambición de volverse emprendedora. “Y pues de una manera u otra gracias a esta pandemia tuve la oportunidad de estar logrando mi gran sueño, de tener mi propio negocio.”

Santamaria señala que vio un post de Claudia Patiño en Facebook sobre el Bazar Navideño y no dudó en participar en el evento.

“Esta oportunidad del bazar es un trampolín para mí, y estoy segura que va a ser un trampolín para muchos de los emprendedores que vamos a estar allí presentes,” comentó Santamaria.

Ambas, Santamaria y Patiño, dicen que están esperando el evento con ansias. Claudia dice que ya ha recibido solicitudes para que organice el evento varias veces a lo largo del año que viene.