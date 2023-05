En los cuarteles de bomberos de Charlotte, los voluntarios deben estar listos los 365 días del año y las 24 horas del día para salir ante cualquier emergencia, esto mientras procuran actualizarse con nuevos conocimientos y habilidades útiles para la naturaleza de su oficio.

Juan Pablo Soto, jefe de batallón en el Departamento de Bomberos de Charlotte, lleva más de 20 años trabajando en este oficio. Asegura sentirse afortunado por todas las oportunidades que ha tenido de ayudar a la comunidad a través de su trabajo. Eso hasta que llega el momento en el que lamentablemente no logran salvar todas las vidas. Cuenta que eso es lo más duro de su trabajo.

Podría interesarte: Los retos de una latina conductora de buses escolares: dentro los estudiantes y afuera el tráfico

¿Qué funciones cumplen los bomberos de Charlotte?

De acuerdo con Soto, hoy en día es necesario que los bomberos cuenten con conocimientos y habilidades variadas, debido a que no existen días normales y deben estar preparados para atender cualquier emergencia o situación que requiera su asistencia.

“Tenemos que tener un exceso de conocimiento, porque cualquier emergencia que pasa en cualquier sitio, nosotros somos el último recurso. O sea que si nosotros no podemos solucionar un problema, ya no hay alguien más a quien llamar. Somos el final de la lista y el último recurso”, contó.

El jefe de batallón explicó que los bomberos son los primeros en ser notificados por el 911 para atender ciertas emergencias. Precisó que estas son:

1. Emergencias médicas.

“Somos los primeros en responder. Respondemos a todas las llamadas de emergencias y cuando es algo médico nosotros llegamos incluso antes de que la ambulancia esté allí. Nosotros tenemos entrenamiento para estabilizar, para salvar, hacemos CPR, cualquier cosa que necesites antes de que la ambulancia esté allí e incluso a veces nos vamos en la ambulancia”, dijo.

2. Llamadas por derrames o materiales peligrosos, esto incluye químicos y otros productos que representen un riesgo para la salud, la seguridad y la propiedad.

3. Atención de rescate en distintas modalidades.

"Si estás atrapado en un hoyo o estás atrapado en un techo, si tenemos que sacar cosas del agua, cuerpos, armas. Nosotros ayudamos a la policía y a otras organizaciones a rescatar cosas. Tenemos equipo por si hay colapsos de edificios, tenemos equipos para poder estabilizar lugares".

4. Incendios y explosiones.

5. Accidentes automovilísticos.

“Nosotros no sacamos a la persona del carro, sacamos al carro del paciente. Entonces tenemos todo el equipo para hacer esto y responder a todo tipo de emergencia”, agregó.

Además de atender emergencias, los bomberos también participan en actividades comunitarias y eventos locales para informar a la comunidad sobre la importancia de tomar conciencia y prevenir incendios domésticos.

“Tenemos menos de 30 segundos para subirnos al camión”

La jornada de los bomberos inicia alrededor de las 8:00 a.m. y dura 24 horas. Antes de poder retirarse de la estación, deben asegurarse de que otro miembro de la brigada se presente como su relevo.

“Cuando estás trabajando no tienes excusa de nada. Cuando suena la alarma tenemos menos de 30 segundos para subirnos al camión y la meta es lograr llegar al sitio en menos de tres minutos”, indicó.

Soto asegura que dentro del batallón la regla de la puntualidad no solo se cumple, sino que funciona diferente: los bomberos llegan antes de su horario oficial, para poder compartir con sus colegas, conocer lo que ocurrió en la jornada anterior y prepararse para cumplir sus funciones.

Soto considera que el día a día de un bombero, independientemente de donde esté, es intenso e inestable: un oficio en el que no existe un día normal. Además, de estar preparados, los uniformados deben saber manejar la presión para ser capaces de responder correctamente a situaciones de estrés.

Juan Pablo Soto, jefe de batallón en el Departamento de Bomberos de Charlotte (Foto: Rodrigo Gaudenzi).

La estación de bomberos es la segunda familia: “Al ser bomberos eres hermano de cientos”

“Tenemos una hermandad grande. Llegamos y hablamos de lo que pasó la noche anterior. De hecho, se llama la casa de los bomberos porque tenemos cocina, sala, cuartos y aquí vivimos con nuestros hermanos bomberos. A veces uno pasa más tiempo con ellos que con tu propia familia, entonces ellos se convierten en una hermandad, en tu otra familia”, dijo el jefe de batallón.

Soto asegura que esta hermandad entre bomberos trasciende las fronteras y diferencias culturales. “Al ser bomberos eres hermano de cientos, cuando ves a otros bomberos uno se identifica y se siente como otro hermano”.

Sin embargo, no todo son risas. Según Soto, la vida de bomberos no es tan fácil como muchos creen. Explicó que actualmente se requiere que cada uno de los miembros del cuerpo tenga habilidades especiales para atender cualquier emergencia y además se necesita estar preparado emocionalmente.

“Es difícil este trabajo por el horario y porque cuando llegamos a la casa a veces no solo no hemos dormido bien, sino que hemos visto y vivido cosas que son bien difíciles y que no puedes explicar. Entonces a veces tienes que tener una personalidad dura y luego hacer el cambio para poder compartir con la familia. Es difícil comunicar esto”, indicó.

Las ventajas de ser un bombero latino

De acuerdo con el jefe de brigada, actualmente el Departamento de Bomberos de Charlotte cuenta con casi 1,200 trabajadores. De estos, entre 20 y 30 son latinos. Sin embargo, no todos hablan español.

Esta poca presencia de la comunidad latina no es algo nuevo. Juan Pablo, quien es de origen guatemalteco, cuenta que cuando entró al cuerpo de bomberos solo había cuatro latinos. Recuerda que cuando emigró su intención era entrar al Ejército para seguir los pasos de su padre, pero escuchó sobre el oficio de los bomberos y decidió probar suerte.

En el 2002 estudió Tecnología de protección contra incendios en el Central Piedmont Community College, luego de graduarse y unirse al Departamento de Bomberos, se inscribió en el Fayetteville State University y estudió Administración de Servicios de Bomberos y Emergencias.

Sobre las ventajas de ser latino en un cuerpo de bomberos, donde la mayoría no hablan español, el jefe de brigada señaló: “Ser latino no es solo hablar español. Algo que me ha ayudado mucho es saber la cultura, porque a veces cuando hablas con un latino hay que entender el cómo te hablan y entender por qué actuamos y cómo actuamos, entonces entender esa parte es una habilidad grandísima. Sobre todo cuando tratas de darle recomendaciones”.

“Ser latino es ser un puente entre los bomberos y la comunidad. Cuando recién entré a los bomberos, tuve una llamada en la cual a un niño latino lo mordió un perro, lo mordió muchísimo e incluso hasta la fecha no sé si el niño vivió o murió, y yo como era el único que hablaba español, me tuve que ir con el niño en la ambulancia para poder hablar con él, traducirle a los médicos y aún recuerdo esto y no he olvidado esa llamada”, añadió.

Recomendaciones del Departamento de Bomberos para la comunidad

“El asunto con la comunidad latina es que trata de resolver el problema antes de llamar a emergencias. Intentan apagar el incendio antes de llamar y eso es bien importante porque si no logras apagar el incendio, el incendio progresa tan rápido que ya para cuando llamas es muy tarde. Entonces lo primero que tienes que hacer es evacuar y llamar al 911”, recomendó el jefe de brigada.

Otra de las recomendaciones es conocer la dirección del domicilio o del sitio en el cual se encuentran, en inglés, para poder dar la información correcta a los operadores de emergencia y puedan enviar a los bomberos al sitio correcto. “Tenemos un sistema que traduce, pero se tarda más”, advirtió.

Además, para evitar incendios en el hogar, recomendó estar siempre presentes al dejar el horno u hornillas encendidas, si se aleja de la cocina, mantenga en la mano un utensilio de la cocina para que le recuerde que tiene algo en la estufa, y pidió revisar que funcionen los detectores de humo.

“Muchos latinos ven telenovelas y a veces se van de la cocina a la sala para seguir viendo la telenovela y se olvidan que tienen algo en la cocina, entonces para que no se les olvide, que se lleven un utensilio y lo mantengan en la mano. Además, otra cosa que salva vidas es el detector de humo”, indicó

El jefe de brigada indicó que el Departamento de Bomberos de Charlotte puede proporcionar un detector de humo gratuito para aquellas familias que lo requieran, para solicitar este servicio llena la planilla del siguiente enlace, para conocer más sobre el Departamento de Bomberos visita Charlottefire.org.