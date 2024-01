Al menos 15 vehículos amanecieron con una o varias ventanas destruidas en la madrugada del 15 de enero en el complejo de apartamentos Oak Park, ubicado en Nations Ford, en la zona sur de Charlotte.

Según vecinos, los automóviles afectados se encontraban estacionados en una zona con iluminada y en donde comúnmente los dejan, por lo que les tomó por sorpresa despertar y enterarse de lo ocurrido. Sin embargo, algunos de los residentes aseguran que esta no es la primera vez.

“Todo el área del estacionamiento en donde nosotros ponemos los carros está afectada. Fueron seis de un lado y cerca del correo otros seis carros. También hubo varios vidrios rotos en donde estacionan los carros de visitantes y cerca de las oficinas rompieron otros… Fueron alrededor de 15 o más los vehículos afectados, a unos les destruyeron las ventanas laterales, a otros las delanteras y a algunos autos los de atrás”, comentó Paola Valencia, una de las vecinas del complejo de apartamentos.

Vecinos denuncian inseguridad, estar expuestos a robos y vandalismo

“Fueron como 20 carros incluyendo el mío y por este hecho tuve que pagar $300 por un nuevo vidrio y ahora siento que no puedo dormir en paz allí, porque ya han sido varias las veces que pasa esto y un vecino me dijo que además de romperle el vidrio también le robaron herramientas y la respuesta de ellos (la gerencia) es que hagamos el reporte, pero ellos no son capaces de pagar a alguien por seguridad o colocar cámaras”, comentó Jessica González, una de las vecinas afectadas.

González contó que esta es la segunda vez que su vehículo sufre un siniestro en el vecindario. “La primera vez yo no hice reporte con la policía porque no me rompieron el vidrio, pero sí me abrieron el carro para robarme. Esta vez todos hicimos el reporte con la policía”.

Según González, la presencia de jóvenes deambulando en el estacionamiento entre la medianoche y la 1:00 a.m. se ha vuelto en un problema de seguridad en el complejo de apartamentos. Cree que estos jóvenes no viven en esa zona. “Ellos no son de aquí, porque no tienen el sticker de que viven aquí, entonces llegan, se estacionan y andan caminando por los apartamentos”.

Según uno de los vecinos, quien pidió no mencionar su nombre, dentro del complejo se vive mucha inseguridad a falta de iluminación y vigilancia, sobre todo en algunos de los apartamentos que se encuentran más alejados de la avenida. “A veces entran personas de otras partes a dejar su basura y otros trastes aquí, entonces cualquiera puede entrar a hacer las suyas y no le va a pasar nada, pero a nosotros sí”.

Hasta $480 por reemplazar las ventanas de sus autos

Para los residentes del complejo de apartamentos, la queja no es únicamente en los robos y que destrocen las ventanas, sino que después de esto, deben gastar de sus ingresos para las reparaciones, ya que según dijo uno de ellos, “nadie responde”.

“Como yo no tengo full cover (cobertura completa) cambiar el vidrio es algo que no me cubre el seguro, entonces es algo que tuvimos y vamos a tener que pagar si vuelve a pasar, porque somos latinos y no tenemos papeles, entonces no podemos hacer nada, nos toca pagar de nuestra bolsa”, dijo González

Otra de las vecinas, a quien le destrozaron las ventanas de su auto y del de su esposo, añadió: “Hay varias cámaras cerca que captaron esto y ya tenemos un video, pero estamos buscando más… por parte de la policía, no sabemos nada aún, solo nos dijeron que llamáramos a los seguros del carro para que paguen los vidrios, pero si lo hacemos luego nos van a subir por mucho la cuota y como tampoco podíamos estar con los carros así, tuvimos que pagar $480 para mandarlos a poner”.

Recomendaciones de seguridad al estacionar

De acuerdo con el oficial de la División de Steele Creek del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg, Claudio Jiménez, esta modalidad de delitos se conoce como “breaking and entering” o romper y entrar en español y es más común de lo que se piensa.

“La razón por la que rompen los vidrios de los carros es para meterse al carro y robar lo que encuentren, sobre todo si ven que dentro de él hay algo de valor”, dijo.

Sus recomendaciones para evitar ser víctima de este delito son:

No dejar cosas de valor en el vehículo, ni nada a la vista. “Si tiene que dejar algo en su vehículo, colóquelo en el baúl”.

en el vehículo, ni nada a la vista. “Si tiene que dejar algo en su vehículo, colóquelo en el baúl”. Estacione su vehículo en una zona bien iluminada .

. “Si el estacionamiento de su complejo de apartamento no tiene iluminación apropiada, usted tiene que poner la queja a la oficina de la gerencia para que ellos pongan la iluminación correcta en el área”, comentó.

de la gerencia para que ellos pongan la iluminación correcta en el área”, comentó. Cierre el vehículo con llave .

. Si ve a gente extraña rondando por el estacionamiento, mirando los carros o tratando de abrir las puertas, repórtelo a la policía.

Vecinos del complejo de apartamentos Oak Park piden a la comunidad reportar a la policía si tienen más información, pueden hacerlo llamando al 311, al 704-336-7600 o de manera anónima llamando al 704-334-1600.